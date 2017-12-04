Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем

Имя бывшей жены Армена Джигарханяна прогремело буквально на всю страну после начала скандальной истории с разводом. О том, что ждет Виталину Цымбалюк-Романовскую в будущем Dni.Ru узнали у ясновидящей Галины Янко.

"Карты в раскладе показывают у нее "женские" болезни. Не вижу, чтобы она в принципе хотела детей, так и не вижу беременности. У Виталины идет сильный негатив в нижней чакре, что означает обиду на мужчин. При этом вины со стороны сильного пола, и в частности Джигарханяна, явно нет. Причина исключительно в ней самой", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

По словам гадалки, эта женщина не остановится на достигнутом. "За свою жизнь она сумеет не раз присвоить состояние и поиметь наследство мужчин. Действует Виталина достаточно хладнокровно и хитро. Однако это ей с рук не сойдет. Это сейчас Цымбалюк-Романовская пользуется людьми, но все плохое вернется к ней сполна в виде проблем со здоровьем", – уверена она.

В скором времени бывшая супруга Джигарханяна уедет жить за границу, скорее всего в Европу. Вполне вероятно, что там она быстро устроит свою личную жизнь.

Позже Цымбалюк-Романовская либо овладеет какой-то новой профессией, либо займется иным направлением творческой деятельности. "Я не вижу у нее особого таланта. Тем не менее она будет успешно находить себе интересные проекты, но исключительно за счет свой хитрости и приспособленческих навыков", – добавила Янко.