Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Бывшая телеведущая Дана Борисова недавно вернулась из реабилитационного центра в Таиланде, где проходила курс лечения от пагубной зависимости. Однако, как только СМИ перестали рассказывать о трудной доле телезвезды 90-х, девушка снова напомнила о себе – громкой попыткой самоубийства. Что это было, жест отчаяния или очередная пиар-акция?

"Это не пиар акция, а реальный наркоманский срыв. Дана в полном раздрае. Карты показывают, что ее окружают люди, которые искренне пытаются помочь: постоянно ведут с ней беседы и стараются привлечь к осознанным действиям и как-то увести от проблем. Даже дочь является маленьким "лекарем". Но организм оказался сильнее. Попытки самоубийства не было. Телеведущая просто хотела заглушить боль, которая не дает спокойно существовать", - заверила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Гадалка считает, что в какой-то момент Дана Борисова пыталась выйти из депрессии, но на это просто не хватило сил. "Пиариться таким образом она бы не стала. Девушка искренне хочет вернуть ребенка или хотя бы видеться с дочерью. Но этим срывом она полностью все перечеркнула. К дочери путь закрыт, и, скорее всего, навсегда. Дана вовремя успела вызвать скорую помощь и, тем самым, спасла себя от смерти… Она была практически в шаге от того, чтобы отправится в другое измерение", – говорит медиум.

По картам прогноз неутешительный. Таро показывают размытость личности, неуравновешенность всех жизненных ритмов. "Собраться и вылечиться не получится. Сейчас будут приняты меры к ее восстановлению, реабилитации, но, скорее всего, этот срыв не последний. Излечиться и наладить жизнь уже нельзя. Конец этой истории очень печальный", – сказала Абравитова.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 9 2017 в 9:10 PST

По ее словам, роковую роль сыграло участие в телешоу, где Дана пыталась выяснить отношения с матерью. "Всю грязь вытащили на поверхность, и это стало ударом для Даны. В глубине души она сомневалась, не хотела сниматься в этой передаче. Все, что касается отношений и связи "мать-дочь" нельзя подвергать энергетическим нападкам и обсуждению. Такие удары могут привести к трагическому концу", – уверена таролог.