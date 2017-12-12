Отравившейся Дане Борисовой поставили неутешительный диагноз

Дана Борисова прокомментировала информацию о том, что якобы пыталась наложить на себя руки. Телеведущая обнародовала документы, на которых ясно виден ее неутешительный диагноз, и объяснила, что выпила "большое количество лекарств".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова выступила с заявлением. Телеведущая, которую подозревают в попытке покончить с собой, обнародовала документы, доказывающие, что она страдает не от депрессивных мыслей, а от кашля. На бумаге ясно прослеживается диагноз Даны – "острый ларингофарингит".

"😇🙏❤️#яверю🙏, что не все люди жестоки, и многие из вас могут поддержать. Выкладываю справки, подтверждающие, что сильно болею последние три недели 😉☘️☘️", – написала Дана Борисова.

Далее телеведущая рассказала о симптомах болезни и объяснила, почему вызвала бригаду скорой помощи. "Жуткий сухой лающий кашель обострился вчера с вечера, я выпила большое количество лекарств, назначенных врачом, и почувствовала себя плохо. Вызвала скорую, и мне сделали промывание)))) Не вижу причин травить меня и писать ✍️ гадости😇", – обратилась к общественности телеблондинка.

Интересно, что сегодня, 12 декабря, Дана Борисова должна была принять участие в съемке очередного выпуска передачи Андрея Малахова. Из-за плохого состояния телеведущей было принято решение перенести запись. "Я трезвая, съемку у @malakhov007 перенесли на понедельник 🙃Чувствую себя не очень, лежу 🏠 #данаборисова#яверю🙏🎄🎄🎄 Спасибо за понимание и порядочность 😞😒🙁", – завершила свою публикацию Борисова.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 12 2017 в 3:09 PST

Многочисленные поклонники немедленно осыпали Дану словами поддержки и пожеланиями быстрее выздороветь. Однако нашлись те, кто со скепсисом отнесся к словам ведущей. "Так это анализы от 25 ноября)))", "Мы тебе верили, когда года 2-3 писали, что Дана пьет или чем то еще увлекается, ответ ваш был такой же, мы тоже болеем и кашель месяцами не проходит, но наглотаться таблеток до такого состояния, это абсурд, дело ваше, но после всех этих выпадов, отдаст ли вам дочь, ваш муж! выздоравливайте!", "Почему даты двух недельной давности?" – оставили комментарии подозрительные фанаты.