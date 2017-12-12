Врач о Дане Борисовой: Попытка самоубийства была сделана демонстративно

Психиатр проанализировал случившееся с Даной Борисовой ЧП. По мнению специалиста, телеведущая совершила "попытку самоубийства", причем сделала это "демонстративно".

Говорят, Дана Борисова вызвала скорую помощь после передозировки сильнодействующим препаратом. Как утверждает Life.ru, мысли о самоубийстве могли возникнуть у телеведущей из-за лекарства "Финлепсин", которое она якобы принимает. Это отмечается даже в инструкции к препарату.

Журналисты обратились к специалисту за комментариями. Психиатр Алексей Казанцев заявил, что употребление лекарства должно строго отслеживаться лечащим врачом. "Бесконтрольное применение "Финлепсина" может привести к резкому снижению настроения, депрессивным состояниям. У Даны длительная ремиссия, и, возможно, дозу препарата никто не корректировал, так как она проходит лечение в реабилитационных центрах, где врачей почти нет", – отметил специалист.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 17 2017 в 7:40 PST

Медик сделал вывод, что, возможно, телеведущая сама регулировала дозу препарата. "Дана – девушка с определенным психотипом, которому свойственно театральное поведение. Вполне возможно, что попытка самоубийства была сделана демонстративно, чтобы обратить на себя внимание", – приводит слова психиатра издание.