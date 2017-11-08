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Гороскоп

Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной

Ольга Бузова, Ксения Бородина. Фото: Dni.Ru
Одной из самых обсуждаемых новостей в мире шоу-бизнеса стало известие о том, что Ольга Бузова поссорилась с Ксений Бородиной. Признаки разрыва между подругами заметили многие, однако обеспокоенные поклонники до сих пор не могут понять – что послужило его причиной.
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"Отношения Ольги Бузовой и Ксении Бородиной действительно холодные. Все это объясняется обычным российским менталитетом: когда человеку плохо, все кидаются его жалеть, утешать, брать под опеку, а когда успешен – принять это сложнее, и включается механизм соревнования. Когда на вершине оказывается кто-то другой, часто срабатывает гнев – я что, хуже?", – прокомментировала слухе о вражде девушек таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

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Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Однако, по словам гадалки, ничего страшного не происходит. "Все это мимолетное. Люди шоу-бизнеса как не умеют дружить по-настоящему, так и не умеют ругаться. Их ссоры в моменте – вспыхивают и проходят. А эти две девушки заняли свою нишу, и жаловаться на свою жизнь им точно не стоит", – сказала она.

Ясновидящая увидела внутри у Бузовой "пламенный мотор". "Ольга буквально не может остановиться. У нее нет выдающихся голосовых данных, при этом девушка с легкостью собирает залы. Вы только посмотрите, сколько в человеке энергии. Если есть большое желание, ты достигнешь успехов в любом направлении. Если идешь в нужном направлении, то и успех следует за тобой", – восторгается Абравитова.

"Что касается личной жизни Ксении Бородиной, могу сказать, у нее наступил довольно благоприятный период. Отношение с мужем на пике, хотя в целом события в сфере любви волнообразны. Сейчас все отлично, но взлеты и падения еще будут.  Увы, Бородину в будущем ждет развод. Но это не должно пугать телеведущую. По судьбе она женщина при мужчинах. Ее жизнь будет очень насыщенной и интересной, причем не только в плане работы", – уверена таролог.

8 ноября 2017, 22:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмутительные фото Ольги Бузовой

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