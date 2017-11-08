Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
"Отношения Ольги Бузовой и Ксении Бородиной действительно холодные. Все это объясняется обычным российским менталитетом: когда человеку плохо, все кидаются его жалеть, утешать, брать под опеку, а когда успешен – принять это сложнее, и включается механизм соревнования. Когда на вершине оказывается кто-то другой, часто срабатывает гнев – я что, хуже?", – прокомментировала слухе о вражде девушек таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Однако, по словам гадалки, ничего страшного не происходит. "Все это мимолетное. Люди шоу-бизнеса как не умеют дружить по-настоящему, так и не умеют ругаться. Их ссоры в моменте – вспыхивают и проходят. А эти две девушки заняли свою нишу, и жаловаться на свою жизнь им точно не стоит", – сказала она.
Ясновидящая увидела внутри у Бузовой "пламенный мотор". "Ольга буквально не может остановиться. У нее нет выдающихся голосовых данных, при этом девушка с легкостью собирает залы. Вы только посмотрите, сколько в человеке энергии. Если есть большое желание, ты достигнешь успехов в любом направлении. Если идешь в нужном направлении, то и успех следует за тобой", – восторгается Абравитова.
"Что касается личной жизни Ксении Бородиной, могу сказать, у нее наступил довольно благоприятный период. Отношение с мужем на пике, хотя в целом события в сфере любви волнообразны. Сейчас все отлично, но взлеты и падения еще будут. Увы, Бородину в будущем ждет развод. Но это не должно пугать телеведущую. По судьбе она женщина при мужчинах. Ее жизнь будет очень насыщенной и интересной, причем не только в плане работы", – уверена таролог.
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