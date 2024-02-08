Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака

Утро не должно начинаться с чашки кофе. Специалист рассказывает, как правильно встречать новый день.

От того, как начинается день, зависит настроение и состояние. По этой причине важно заряжаться бодростью правильно, не подрывая здоровье. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как и когда следует завтракать. Ее слова цитирует телеканал "360".

1. Первый раз в день следует есть до 8.00. При таком тайминге снижается риск развития серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета.

2. Рацион обязательно должен включать жиры, белки и углеводы. Отлично для завтрака подходят крупы, фрукты, овощи и яйца.

3. Кофе следует пить только после завтрака. Оптимально, если первую чашку ароматного напитка человек выпьет через час после первого приема пищи.

Для здоровья и бодрости одного завтрака не может быть достаточно. Следует обязательно проявлять физическую активность, поддерживать социальные контакты и четко соблюдать график сна и бодрствования.