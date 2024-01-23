Кому и когда не стоит пить кофе: врач дал ценные советы

На текущей неделе ожидаются значительные геомагнитные возмущения. Их спровоцировала вспышка на Солнце, при которой высвободился мощный поток энергии. Жители Земли уже во вторник 23 января почувствуют недомогание, слабость и тошноту – типичные симптомы метеозависимости.
Врач Роман Иванов рассказал, что в случае восприимчивости организма к возмущениям геомагнитного поля не стоит пить кофе. Бодрящий напиток провоцирует рост давления, напоминает телеканал "360". Жирная пища вкупе с кофе могут крайне негативно отразиться на здоровье.
Кофе лучше вообще исключить из рациона лицам, у которых в анамнезе имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Лучше сделать выбор, сообщает RT, в пользу правильного питания, своевременного медицинского обследования и умеренной физической активности. Такое поведение не вылечит недуг, но в разы снизит риск развития опасных патологических состояний и осложнений.
Если же никаких заболеваний в анамнезе не имеется, это не означает возможность употребления кофе без ограничений. Не повредит организму чашка горячего напитка с утра. "Царьград" напоминает, что лучше пить ее через час после основного приема пищи.