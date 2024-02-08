От пуза не убежишь: развенчан еще один миф о похудении

Здоровье и спорт должны присутствовать в жизни современного человека. При этом важно знать, какой вид физической активности бесполезен в битве за красивую фигуру.

Ученые, изучая проблему лишнего веса, сошлись во мнении об отсутствии эффективности решения проблемы при помощи бега. Оказалось, что такой вид спорта не помогает убрать ненавистный живот и бока, сообщает Ридлайф.ру.

В соответствующем исследовании приняли участие мужчины в разной возрастной категории: от 20 до 89. Среди людей, за которыми наблюдали ученые, были представители профессионального спорта, любители и те, кто бессистемно занимается каким-либо видом физической активности.

Установлено, что бег не помогает снизить общий объем жировой массы организма. При этом, что важно, этот спорт помогает поддерживать уже достигнутый результат на должном уровне.

"И жир, и мышцы влияют на общее состояние здоровья и функционируют противоположно. Поэтому лучшей стратегией будет оптимизация и того, и другого", — дал совет Саймон Уокер, один из авторов проведенного исследования.

Важно не забывать и о важности питания. Рацион человека, желающего похудеть, должен быть сбалансирован. Лучше, если меню поможет составить специалист, понимающий, что именно следует добавлять в питание для достижения желаемого эффекта.