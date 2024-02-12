Бузова высмеяла Тарасова в шоу Тесты У Карла III рак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Понедельник 12 февраля

03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии предстоящих праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков 12:59Два дня колом: смешавший препарат для эрекции с алкоголем артист сильно пожалел 12:26Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя 12:10"Врезались в дерево": Рудковскую и Плющенко настигла беда 11:10В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей 10:12"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России 09:24Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных 09:03"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии 09:02Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара 08:46Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру 08:13Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать 07:37Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого

"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого
86

С осторожностью их стоит есть только тем, у кого в анамнезе были аллергические реакции на сою и арахис.

Горох, фасоль, чечевицу следует обязательно включить в меню. Бобовые благоприятно действуют на различные системы человека, в том числе сердечно-сосудистую. Беременным рекомендуют включать эти продукты в меню, чтобы плод развивался нормально.

Ученым удалось выяснить, что бобовые могут снижать риск развития колоректального рака, сообщает Ридлайф.ру. Специалисты исследовали образ жизни лиц, у которых было подтверждено наличие онкологических заболеваний. Особое внимание обращалось на образ жизни, рацион питания и социально-демографические данные.

Оказалось, что у лиц, которые на постоянной основе употребляли бобовые, рак встречался реже. Колоректальное заболевание встречалось реже на 26% у тех, кто хотя бы два раза в неделю ел горох, чечевицу или сою. При этом нет различий в половой принадлежности исследуемых лиц. Иными словами, тенденция схожа и для мужчин, и для женщин.

При этом важно помнить, что употребление бобовых не следует совмещать с мясом или рыбой. С особой осторожностью указанный продукт необходимо есть лицам, у которых имеются серьезные проблемы с кишечником.

12 февраля 2024, 02:24
Бобовые культуры. Фото: © Galina Barbieri\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

По теме

Есть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека

Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака

Три веские причины бросить курить прямо сейчас

Три веские причины бросить курить прямо сейчас
Важно понимать, что отказаться необходимо и от сигарет, и от систем нагрева табака. Чем быстрее человек откажется от употребления табака, тем быстрее его организм восстановится и начнет нормально функционировать.

Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара

Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара
При традиционном развлечении важно соблюдать несколько правил для того, чтобы сохранить здоровье и бодрость. Любителей легкого пара предупреждают об опасности при нырянии в снег.

Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу

Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу
Существует несколько доступных средств, применение которых возможно до момента получения квалифицированной помощи специалиста. Бывают случаи, когда зубная боль возникает внезапно.

Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу

Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу
Привычные темные точки могут стать причиной развития тяжелейших заболеваний. Появление новой родинки на теле – не всегда причина паники.

Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать

Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать
У таких людей, чаще всего, нет ничего интересного, кроме выполняемых обязанностей. Зацикленность на работе может перерастать в определенную форму зависимости.

Выбор читателей

10/02СбтНазвана причина блокировки счетов Киркорова 10/02СбтКак отличить серебро от подделки? 10/02СбтПеренесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 10/02СбтКруги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 11/02ВскУже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 10/02СбтВ каком возрасте стоит прокалывать уши детям?