"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого

С осторожностью их стоит есть только тем, у кого в анамнезе были аллергические реакции на сою и арахис.

Горох, фасоль, чечевицу следует обязательно включить в меню. Бобовые благоприятно действуют на различные системы человека, в том числе сердечно-сосудистую. Беременным рекомендуют включать эти продукты в меню, чтобы плод развивался нормально.

Ученым удалось выяснить, что бобовые могут снижать риск развития колоректального рака, сообщает Ридлайф.ру. Специалисты исследовали образ жизни лиц, у которых было подтверждено наличие онкологических заболеваний. Особое внимание обращалось на образ жизни, рацион питания и социально-демографические данные.

Оказалось, что у лиц, которые на постоянной основе употребляли бобовые, рак встречался реже. Колоректальное заболевание встречалось реже на 26% у тех, кто хотя бы два раза в неделю ел горох, чечевицу или сою. При этом нет различий в половой принадлежности исследуемых лиц. Иными словами, тенденция схожа и для мужчин, и для женщин.

При этом важно помнить, что употребление бобовых не следует совмещать с мясом или рыбой. С особой осторожностью указанный продукт необходимо есть лицам, у которых имеются серьезные проблемы с кишечником.