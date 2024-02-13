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Вторник 13 февраля

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Названы обстоятельства, которые усиливают тягу к алкогольным напиткам

Названы обстоятельства, которые усиливают тягу к алкогольным напиткам
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Подобная зависимость трудно поддается лечению, поэтому лучше и не начинать выпивать.

Ученые провели исследование для определения факторов, провоцирующих желание употребить алкоголь. Оказалось, что окружающие события могут напрямую влиять на человека, пишет Ридлайф.ру.

Специалисты изучали образ жизни нескольких десятков добровольцев, которые признавали наличие у них алкогольной зависимости. Ученые проводили наблюдение почти два года. Во время данной работы удалось установить любопытную взаимосвязь. Оказалось, что при росте в организме количества гормона кортизола, увеличивается тяга к спиртному.

После наблюдений был сделан однозначный вывод: психоэмоциональный стресс способствует возникновению желания выпить алкоголь. Не исключено, что указанное заключение поможет в разработке эффективной программы по избавлению от алкогольной зависимости.

Почему следует бросить злоупотреблять спиртным прямо сейчас?

1. Организм восстановится, человек начнет чувствовать себя лучше.

2. Психическое состояние стабилизируется, уходят деструктивные мотивы поведения.

3. Увеличиваются положительные социальные контакты.

Если самостоятельно бросить пить не получается, следует обратиться к специалисту.

13 февраля 2024, 02:01
Витрина с алкоголем. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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