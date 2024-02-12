Три веские причины бросить курить прямо сейчас

Чем быстрее человек откажется от употребления табака, тем быстрее его организм восстановится и начнет нормально функционировать. Если самостоятельно справиться с вредной привычкой не получается, то можно обратиться за помощью к специалисту. Врач подберет наиболее подходящие методики, в том числе медикаментозные.
Почему же стоит бросить курить уже сейчас?
1. Продолжительность жизни. Ученые смогли установить, что бросившие курить в возрасте до 40 лет, смогут прожить столько же, сколько и лица, которые ранее не употребляли табак. Об этом сообщает Ридлайф.ру.
2. Здоровье. После отказа от сигарет и систем нагрева табака организм восстанавливается. Повышается сопротивляемость иммунитета, снижается риск развития серьезных заболеваний: онкологии, туберкулеза и других.
3. Внешний вид. Без сигарет кожа и зубы приобретают сияющий вид. Уходит неприятный запах, который обычно сопровождает любителей затянуться.
Примечательно, что ранее специалисты определили, что у некурящих родителей дети чаще всего не становятся любителями табака.