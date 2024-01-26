Врач Белоусов: переедание мороженого опасно для жизни

С особой осторожностью следует употреблять лакомство лицам, у которых диагностированы хронические заболевания.

Мороженое способно спровоцировать резкий подъем сахара в крови. По этой причине есть его лицам, у которых ранее был установлен диабет, не рекомендуется. Если удержать сложно, то необходимо исключить прием других сладостей, а порцию мороженого сделать максимально скромной, сообщает телеканал "360".

Врач – гастроэнтеролог Евгений Белоусов также предостерег от чрезмерного поедания лакомств людей с болезнями ЖКТ.

"Высокий уровень искусственных растительных жиров, которые производители добавляют вместо натуральных, может спровоцировать начало системного воспаления во всем организме", — заключил эксперт .

Дополнительный вред внутренним органам наносится и из-за пониженной температуры десерта. ЖКТ испытывает своеобразный стресс, что также негативно отражается на состоянии. В связи с этим рекомендуется есть мороженое, температура которого приближена к комнатной. Частота употребления десерта, напоминает RT, не должна быть чаще трех раз в неделю.