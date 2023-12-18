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Есть в каждом доме: пять лучших средств для облегчения боли в горле

Есть в каждом доме: пять лучших средств для облегчения боли в горле

Кашель, першение и боль в горле сопровождают многие инфекционные болезни. Рассказываем, как облегчить состояние средствами, которые есть у каждого.

Начался сезонный подъем респираторных заболеваний. Люди, подхватившие инфекцию, мучаются от неприятных симптомов. Среди них и головная боль, и озноб, и боль в горле. Ридлайф.ру рассказывает, как облегчить состояние и улучшить самочувствие, используя домашние средства.

Мед

Оказывает противовоспалительный эффект. Лакомство снимает не только боль в горле, но и першение, кашель и ощущение покалывания. Отказаться от вкусного лекарственного средства следует людям, у которых ранее наблюдалась аллергическая реакция на мед.

Чай

При болезненном ощущении в горле важно правильно подобрать температуру напитка. Рекомендуется, чтобы вода была теплой, но не горячей. Лучше добавить травы, снимающие воспаление: корень солодки, красный вяз или аптечный грудной сбор.

Мороженое

Бытует мнение, что при боли в горле лучше воздержаться от употребления холодной пищи. При этом исследователи установили, мороженое хорошо снимает боль в горле и улучшает настроение. Не следует лакомиться этой сладостью лишь тем, кому врачи диагностировали ларингит.

Соленая вода

Процедура полоскания помогает бороться с неприятными ощущениями в горле. На один стакан теплой воды можно взять четверть чайной ложки соды и восьмую часть соли. Все размешать и приступать к полосканию. Применять это средство можно до пяти раз в сутки.

Мята

Трава обладает противовоспалительным эффектом. Она снимает першение, боль и способствует увеличению продуктивности кашля. При этом применять ее можно по-разному: пить чай с листьями, проводить ингаляции с эфирным маслом.

18 декабря 2023, 00:29
Женщина в медицинской маске. Фото: © Maksim Konstantinov\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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