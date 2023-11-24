Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов

Привычные для многих россиян блюда, оказывается, могут крайне негативно отражаться на здоровье. Нутрициолог рассказала, от чего лучше отказаться навсегда.

Питание человека напрямую влияет на его здоровье, состояние и даже настроение. По этой причине важно с особым вниманием составлять рацион питания. Ошибки могут стать причиной как косметических проблем, так и болезней внутренних органов, напоминают "Страсти".

Какие же продукты питания и добавки наносят наибольший вред организму?

Сахар

Его переизбыток провоцирует развитие диабета, болезней почек и атеросклероза. Совсем отказываться от сладкого не стоит, ведь сахар помогает обеспечивать организм энергией. Важно не превышать норму, установленную специалистами. Ее врачи могут рассчитать отдельно для каждого, учитывая индивидуальные особенности.

Глютен

Может спровоцировать аллергическую реакцию. При переизбытке глютена страдает кишечник, ухудшается усвояемость веществ. Все это приводит к кожным высыпаниям и проблемам с пищеварением. Совсем исключать продукты, которые богаты глютеном, не стоит. Данная группа белков необходима для нормальной работы организма.

Трансжиры

Современная промышленность использует их для улучшения внешнего вида готовых блюд и продуктов. При попадании в организм трансжиры сбивают работу гормональной системы. Начинает портится кожа, меняется настроение, появляется слабость и сонливость. Чаще всего трансжиры можно встретить в мороженом, кондитерских изделиях и чипсах.

Консерванты

Для длительного хранения продуктов питания в их состав вводят специальные вещества. Если натуральные относительно безопасны, то синтетические могут крайне негативно отразиться на здоровье. Обязательно изучайте этикетки перед покупкой. Чаще всего синтетические консерванты встречаются в газировке, выпечке и рыбных продуктах.

Молочные продукты

Гормоны, содержащиеся в их составе, могут провоцировать аллергические реакции, воспаления и кожные высыпания. рекомендуется отказаться от обезжиренных молока, творога. Отдавайте предпочтение тем сортам, которые получены от коров, питающихся травой.



