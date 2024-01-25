Три причины резкого падения артериального давления

Состояние крайне опасно. Рассказываем, какие методы профилактики бывают.

В последнее время с приступами резкого падения давления к медикам все чаще обращаются люди в молодом возрасте. Телеканал "360" сообщает, что основной причиной недуга является современный образ жизни.

Ортостатическая гипотензия. Возникает при резком изменении положения тела после длительного нахождения сидя или лежа. В числе прочего может проявляться при обезвоживании, приеме некоторых лекарств и беременности.

Возникает при резком изменении положения тела после длительного нахождения сидя или лежа. В числе прочего может проявляться при обезвоживании, приеме некоторых лекарств и беременности. Постпрандиальная гипотензия. Проявляется через один-два часа после приема пищи. Может свидетельствовать об ошибочно составленном меню. иногда является симптомом другого недуга, например, болезни Паркинсона.

Проявляется через один-два часа после приема пищи. Может свидетельствовать об ошибочно составленном меню. иногда является симптомом другого недуга, например, болезни Паркинсона. Нейрогенная гипотензия. В таком случае падение давления происходит после долгого стояния на ногах. В числе прочего, симптом говорит о нарушении связи между сердцем и мозгом.



"Царьград" напоминает, что нельзя не обращать внимание на случаи резкого падения давления. Если самостоятельно установить и устранить причину не удается, следует обратиться за помощью к врачу.

Посетить медиков стоит и тем, кто страдает от резкого повышения давления. Если подобные случаи происходят редко, то можно попытаться самостоятельно снизить артериальное давление. Интернет-портал "Подмосковье сегодня" предлагает применить ряд техник. Например, частые объятия с близкими, полноценное питание и снижение факторов стресса.