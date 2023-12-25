Три полезных свойства свежего свекольного сока

Свежие овощи невероятно полезны. Особой ценностью, как удалось установить ученым, обладает свежевыжатый свекольный сок. После нескольких исследований, проведенных среди разных групп добровольцев, пишет портал Ридлайф.ру, удалось установить следующее:
- Сок свеклы помогает стабилизировать артериальное давление у лиц, склонных к гипертонии. Положительного результата удалось добиться после 12 недель систематического добавления продукта в пищу.
- У людей с хронической обструктивной болезнью легких, которые пили сок свеклы, наблюдалось увеличение выносливости. Исследуемые пациенты после трех месяцев употребления сока могли пройти расстояние, которое на 30 метров больше, чем до начала наблюдений.
- Из-за значительного содержания в овоще витамина С наблюдалось снижение фактов заболевания инфекционными недугами. В 100 гр. продукта его содержится около 3 гр.
Напомним, что свекольный сок не рекомендуется употреблять в пищу тем, у кого в анамнезе есть заболевания желудка, мочекаменная болезнь или синдром раздраженного кишечника. овощ и его производные способны вызвать диарею. Запрещено есть свеклу и пить ее сок лицам, страдающим диабетом первого типа.