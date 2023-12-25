Три полезных свойства свежего свекольного сока

Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса

Впереди новогодние корпоративы и семейные праздники. Иногда бывает такое, что похудение требуется очень срочно. Как уменьшить вес при помощи обычных приправ. Перед началом экстремального похудения важно помнить, что формируется огромный риск для здоровья.