Назван один из лучших способов сохранения здоровья печени

Профилактикой следует заниматься на постоянной основе. В таком случае можно будет говорить о полноценной жизни.

Большинство заболеваний можно предотвратить или же в разы снизить риск их появления. Ридлайф.ру сообщает, что ученым удалось выяснить, как не допустить болезни печени. Оказывается, для этого потребуется активно заниматься спортом. В борьбе с неалкогольной жировой болезнью отлично помогут бег, танцы или плавание.

Во время исследования ученые смогли определили, что при аэробных нагрузках жиры быстрее и эффективнее усваиваются, снижается размер липидных капель. Следствием является полноценная работа печени.

"Энергетические потребности при физической нагрузке определяют регулируемые изменения в физических и функциональных отношениях между каплями жира и митохондриями — важными для метаболизма клеточными органеллами", — объясняют авторы работы.

При этом не стоит забывать, что кроме физической нагрузки важно соблюдать принципы здорового питания. Для нормальной работы печени рекомендуется включить в меню брокколи, редис, шпинат. Главными врагами органа являются животный жир, сахар, газированные напитки.