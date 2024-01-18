Топ-3 продукта для улучшения памяти и сохранения здоровья

Рацион питания напрямую влияет и на настроение, и на самочувствие, и на правильную работу всех органов.

Ежедневное меню необходимо составлять, понимая, каким образом продукты влияют на здоровье. Телеканал "360" рассказывает, какие продукты следует включить в рацион для сохранения памяти и ясного ума.

Рыба

Поддерживать должный уровень энергии, когнитивные функции и хорошее настроение помогут скумбрия и сельдь. Ежедневно следует употреблять в пищу до 40 граммов продукта.

Тыквенные семечки

Пока не очень популярный продукт является кладезю витаминов и микроэлементов. Специалисты, разбирающиеся в вопросах диетологии и правильного питания, называют размер ежедневной нормы. Она не должна превышать 100 граммов.

Орехи

Наилучшим образом влияют на работу мозга, в том числе и на сохранение возможности быстро запоминать большой объем информации. Рекомендуется есть грецкие орехи. Они содержат жирные кислоты, а также магний. Ежедневно можно есть 6-10 штук.

Указанные продукты лучше распределять в рационе на весь день. Утро же лучше начинать с более калорийных продуктов, рекомендует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Подобный подход позволит исключить переедание и даст чувство сытости.