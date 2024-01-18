Топ-3 продукта для улучшения памяти и сохранения здоровья

Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружуИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринкиПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этимОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Лента новостей

Четверг 18 января

10:45Волочкова обвинила Ивлееву в предательстве: что не поделили скандалистки 09:41"С сердцем стало плохо": алкоголь чуть не довел Кудрявцеву до гроба 08:42Жесткое наказание: замок Пугачевой могут конфисковать 07:55Сколько чашек кофе можно пить ежедневно: названа безопасная норма 07:36Лекарства не существует: китайские ученые создали вирус-убийцу 07:17Топ-3 продукта для улучшения памяти и сохранения здоровья 06:42Раскрыта главная опасность использования сосудосуживающих капель 06:04Соль и сахар: белая смерть или полезная добавка 05:44Она больна: Волочковой предрекли судьбу алкоголика Осина 04:11Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе 03:51Облажаться нельзя: Ксения Бородина рассказала о причинах стресса 02:49На чем ездить в офис? Этот вид транспорта снижает риск появления депрессии 02:25Стресс у ребенка провоцирует развитие серьезных болезней во взрослом возрасте 22:21Лицо Екатерины Андреевой внезапно посинело 20:09Известный режиссер рассказал про отбор "девочек" для фильма "Воздух" 18:21"Здрасте!": ненасытная Волочкова вышла под ручку с новым мужчиной 16:56Фото "до" и "после": молодая жена Диброва кардинально преобразилась 16:39Дошло до угроз: что не поделили мать и бывшая жена Тимати 15:34Там пела Пугачева: Зацепин стал обладателем 180-метровой квартиры в Москве 13:39Плевать на критику: Воля отказался извиняться за шутку об изнасиловании 12:17С отдыхающим на Маврикии Давой пропала связь после мощного наводнения 11:08Бузова решила сниматься в шоу для взрослых 10:15По стопам Ивлеевой: невестка Пугачевой вляпалась в "голый" скандал 09:08Муцениеце снова одна: почему новый кавалер бросил актрису 08:00Маткапитал проиндексируют: на что разрешено тратить деньги 07:24Инфаркт и инсульт: какие болезни может спровоцировать магнитная буря 07:04Пять правил для правильной профилактики простуды и ОРВИ 06:44Кому категорически запрещено нырять в прорубь на Крещение 06:26Все вы – будущие покойники: Павел Майков огорошил жестким фактом 05:44Безумно счастлива: Ольга Бузова рассказала о причинах радости 01:58Азиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова 01:17Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию 00:51Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы 22:25"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 22:00Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем 21:08"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой 20:10После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь 19:16Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов" 18:24"Выбор непрост": вот что сказал Васильев о новом ведущем "Модного приговора" 17:35"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой 16:50Тайну Василия Ланового раскрыли в день его 90-летия 15:13Опять вернулась? Пугачева неожиданно отметилась в Москве 13:17Черненькая мохнатка: Малышева показала киску на публике 13:04Гузеева в эфире Первого канала зачитала переписку с любовницей мужа 10:16Унизивший фанатов SHAMAN рухнул в глазах россиян 09:33Веселая вдова Юдашкина появилась в компании галантного мужчины 07:59Как не погрузиться в депрессию после возвращения на работу в январе 07:38Россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами 07:16Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов 06:47Бросивший сына в сугроб Косенко может уйти от наказания
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Топ-3 продукта для улучшения памяти и сохранения здоровья

Топ-3 продукта для улучшения памяти и сохранения здоровья
269

Рацион питания напрямую влияет и на настроение, и на самочувствие, и на правильную работу всех органов.

Ежедневное меню необходимо составлять, понимая, каким образом продукты влияют на здоровье. Телеканал "360" рассказывает, какие продукты следует включить в рацион для сохранения памяти и ясного ума.

Рыба

Поддерживать должный уровень энергии, когнитивные функции и хорошее настроение помогут скумбрия и сельдь. Ежедневно следует употреблять в пищу до 40 граммов продукта.

Тыквенные семечки

Пока не очень популярный продукт является кладезю витаминов и микроэлементов. Специалисты, разбирающиеся в вопросах диетологии и правильного питания, называют размер ежедневной нормы. Она не должна превышать 100 граммов.

Орехи

Наилучшим образом влияют на работу мозга, в том числе и на сохранение возможности быстро запоминать большой объем информации. Рекомендуется есть грецкие орехи. Они содержат жирные кислоты, а также магний. Ежедневно можно есть 6-10 штук.

Указанные продукты лучше распределять в рационе на весь день. Утро же лучше начинать с более калорийных продуктов, рекомендует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Подобный подход позволит исключить переедание и даст чувство сытости.

18 января 2024, 07:17
Накрытый стол. Фото: © Valery Lukyanov\Russian Look/ www.globallookpress.com
Известия• Требует проверки

По теме

Как построить рабочий режим, чтобы не выгореть? Советы от Владимира Солдатова

Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы

Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы

Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы
Эксперт по счастью назвал способы, которые позволят не потерять позитивный настрой. Низкая температура воздуха на улице, отсутствие солнечного света, серость за окном – все это не способствует сохранению хорошего настроения.

Как не погрузиться в депрессию после возвращения на работу в январе

Как не погрузиться в депрессию после возвращения на работу в январе
Новогодние каникулы забирают много энергии. Как вернуться к деятельности и не впасть в депрессию? Психологи дают ценные советы. Все веселые дни позади.

Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов

Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов
Часто встречаются случаи, когда самые родные люди пытаются скрыто управлять членами семьи. Рассказываем, как не дать себя обмануть. Манипуляция в семье чаще всего носит системный характер.

Этого нельзя допустить: логопед Абузарова назвала ошибки при запуске речи у детей

Этого нельзя допустить: логопед Абузарова назвала ошибки при запуске речи у детей
Когда ребенку требуется сформировать речь, нужен системный подход. Логопед Наталья Абузарова в беседе с "Дни.ру" перечислила основные принципы, которых следует придерживаться. Запуск речи у неговорящих детей — сейчас самый частый запрос, поступающий логопедам.

Какие профессии в современном мире вытесняют другие: 10 специальностей

Какие профессии в современном мире вытесняют другие: 10 специальностей
От разработчиков программного обеспечения до специалистов по возобновляемой энергии: редакция "Дни.ру" рассмотрела ключевые профессии, которые вытесняют традиционные роли и определяют будущее рабочей силы. В современном мире технологические инновации, автоматизация и цифровизация экономики приводят к значительным изменениям на рынке труда.

Выбор читателей

16/01Втр"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 16/01Втр"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой 17/01СрдМуцениеце снова одна: почему новый кавалер бросил актрису 16/01ВтрОпять вернулась? Пугачева неожиданно отметилась в Москве 16/01Втр"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой 16/01ВтрРасстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем