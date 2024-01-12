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Пятница 12 января

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Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях в новом году

Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях в новом году
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Мощная солнечная энергия негативно влияет на здоровье людей и работу некоторой электроники.

Волна магнитных бурь накроет Землю. Специалисты, как сообщает телеканал "360", предупредили о небывалой активности Солнца. Возникновение мощных вспышек на поверхности звезды будет происходить чаще. Причины этого пока выясняются специалистами. Обычные же люди, не связанные с наукой, почувствуют все симптомы резких колебаний магнитосферы: головную боль, слабость, обострение хронических болезней сердечно-сосудистой системы.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что при магнитных бурях и температурных качелях метеозависимым людям рекомендуется снизить физическую активность. При нарастании симптомов недомогания лучше обратиться за помощью к врачу.

Если же проявление симптомов не очень ярко выражено, то, как пишет RT, может помочь медитация. После нее можно порадовать себя чаем или прогулкой на свежем воздухе. В долгосрочной перспективе необходимо снижать чувствительность организма к перепадам. Для этого важно отказаться от вредных привычек, следить за уровнем гормонов, витаминов, а также закаливаться.

12 января 2024, 08:58
Женщина с головной болью. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

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