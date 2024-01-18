Сколько чашек кофе можно пить ежедневно: названа безопасная норма

Любимый напиток миллионов не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Лучше порадоваться напитку после плотного завтрака.

Кофе обожают сотни людей. Вкус, аромат и эффект бодрости – все это радует и помогает просыпаться. При этом важно соблюдать умеренность при его употреблении, напоминает телеканал "360". Одна – две чашки в первой половине дня – безопасная норма для здорового человека.

Чрезмерное употребление кофе может спровоцировать обострение хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, поэтому важно проявлять умеренность. Выпивайте первую чашку только после завтрака.

Горячий кофе, как напоминает RT, может помочь человеку согреться во время морозов. Напиток питает энергией и дарит организму дополнительные силы. При этом важно не забывать и о необходимости правильного питания в холодное время года.

Мужчинам же напоминают, что для сохранения полового здоровья лучше исключить из рациона растворимый кофе. Этот напиток провоцирует повышенную выработку аналога женского гормона. Как результат, напоминает "Царьград", снижение либидо, отсутствие желания дарить дамам радость.