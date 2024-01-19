Два секрета формирования правильных пищевых привычек у детей

Малыши, которые питаются правильно, болеют меньше сверстников, которые едят все подряд. Рассказываем, как приучить ребенка к здоровой пище.

В самом начале жизни важно заложить ребенку правильные привычки. Одной из таких является осознание необходимости выбирать здоровую пищу. Ученым удалось определить, что на предпочтения малышей может действовать и такой фактор. как негативные эмоции, пишет Ридлайф.ру.

Во время исследования специалисты отметили, что дети с плохим настроением чаще выбирают жирную, сладкую пищу, в том числе фастфуд. В ходе работы проанализированы поведенческие привычки 16 тыс. девочек и мальчиков в возрасте от 2 до 9 лет.

Как же приучить ребенка к полезной пище? Для этого следует соблюдать два совета:

Перед едой важно, чтобы малыш был в хорошем настроении. Страх, гнев или печаль необходимо предварительно переработать. огромной ошибкой станет запугивание ребенка.

Родители сами должны стать главным примером. Основную информацию о мире, особенно в первые годы жизни, дети черпают из семьи.



Для здоровья детей важно полноценное развитие всех сфер жизни. Не стоит забывать о необходимости физической нагрузки – давайте возможность малышам выплеснуть негативные эмоции через спортивные занятия.