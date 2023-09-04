Когда защитные ресурсы организма на исходе, высок риск подхватить тяжелую болезнь. Как понять, что иммунная система дала сбой?

Портал ОСН приводит 7 признаков ослабленного иммунитета. Если они встречаются — это тревожный звоночек и повод пройти обследование.

Итак, как понять, что организму не хватает защиты:

1. Болит голова, постоянная слабость и хочется спать;

2. Эмоциональные скачки, появляется раздражительность и угнетенное состояние;

3. Неожиданная чрезмерная восприимчивость к ультрафиолету;

4. Возникают частные простудные заболевания;

5. Конечности немеют, чувствуется покалывание;

6. Вес резко меняется при стандартном образе жизни — растет или уменьшается.

7. Грибок ногтей, ломкие волосы, тусклая кожа.

Отметим, что баланс между работой и отдыхом, наполнение рациона полезными продуктами и умеренная физическая активность — это стандартные правила по улучшению самочувствия и общего состояния организма. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" предлагает различные варианты осенних тренировок на свежем воздухе, на которые стоит обратить внимание.