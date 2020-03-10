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Lifestyle

Правила ЗОЖ, которые работают

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Здоровый образ жизни стал настолько популярен, что порой можно запутаться во всех советах и рекомендациях по питанию, уходу за собой и другими премудростями, продлевающими молодость и красоту. 
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"Дни.ру" пообщались с блогером Алсу Копыловой, которая проверила многие правила ЗОЖ на себе. Какие из них она считает наиболее применимыми в жизни – в нашем материале.

Ешьте то, что приготовили сами

То, как мы выглядим – это то, что и как мы едим. Все, что попадает к нам в рот, отражается на лице и не только. Конечно, в еде все индивидуально, если один может жить исключительно на овощах, семенах и травяных чаях, то другому – без мяса и его микроэлементов никак не обойтись. Главное, удержаться от соблазнов, и всегда включать голову, когда хочется поесть фастфуд, чипсы, пончики и так далее. Если мы задумаемся, какое качество продуктов здесь используется, представим, что этот пищевой мусор окажется в нашем организме – аппетит скорее всего исчезнет. Пора переходить на питание, которое мы можем приготовить сами. Основополагающую роль нужно отдавать выбору продуктов. Полуфабрикаты, готовая выпечка и так далее – пора от этого всего отказаться, чтобы продлить молодость своего организма, чтобы наши дети перестали страдать от пищевой аллергии и других повальных болезней 21 века. 

Вспомните, что ели ваши бабушки 

Старайтесь есть то, что растет в ваших широтах. Меню предков – это то, к чему исторически привык ваш желудок, за многовековую историю выработав необходимые ферменты для переваривания и усвоения всех необходимых питательных элементов. Отказ от молока, увлечение какими-то экзотическими фруктами, овощами, семенами и так далее – это модная и часто навязанная пропаганда, ничего общего со здоровым питанием не имеющая. Если вы отлично перевариваете молоко, если вы любите его пить, не стоит переходить на миндальное или кокосовое молоко только из-за стремления быть в тренде.  

Фото: Dr. Wilfried Bahnmuller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Вода – источник жизни

Нашему телу, которое на 70% состоит из воды, нужно качественное питье. Лучший напиток в этом отношении – вода, все остальное можно считать едой. Воды нужно выпивать 1.5 литра в день вне зависимости от роста и веса. Больше – это уже, так сказать, индивидуальные особенности конкретного организма. Воду нужно пить, чтобы кровь не сгущалась, чтобы клетки обновлялись. Не зря при простудах, отравлениях главное лекарство – это питье. Организм сам себя очищает. 

Ешьте правильные сладости

Если вы любите сладкое, то можно сократить его потребление, заменив плюшку горстью орехов с сухофруктами. Но без фанатизма. Сухофрукты помогают забыть про шоколад и пирожные. И это намного лучше, чем переходить на сладости с заменителями сахара. Любые заменители вызывают зависимость, и вы сами не заметите, как начнете потреблять сахара еще больше, чем до этого.

Не досаливайте еду

Если вы возьмете за правило добавлять все меньше и меньше соли в вашу еду, ваши рецепторы постепенно перестроятся, и вы сможете без страданий совершенно отказаться от лишней соли.

Сон – лучшая маска для лица

Сон должен быть не менее 8 часов. Если у вашего организма есть возможность отдыхать 10 часов, то никакие крема и СПА-процедуры вам уже не нужны. Хороший сон – ваше здоровье. Нужно научиться правильно его организовывать.

Считайте шаги

Если вы будете проходить ежедневно минимум 10 тысяч шагов, ваш организм получит достаточную активность для нормального функционирования организма. Хотите вы или не хотите, но человек создан для движения, движение – то, что заводит наш "механизм" и обеспечивает ему долгую жизнь. Ходьба – самый простой вид активности, и ему ежедневно нужно уделять время. Мы привыкли упрощать себе жизнь автомобилями, лифтами, просиживать свободное время в кафе или перед телевизором. А если у вас еще и работа предполагает "нагрузку на пятую точку", то вам просто необходимо придумать себе активность, позволяющую проходить не менее 10 тысяч шагов ежедневно. 

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Не забывайте про тренировки

Даже если вы занимались домашним хозяйством, весь день провели с активным ребенком и так далее, – приучите себя уделять час времени на специальные упражнения, силовую нагрузку, функциональную тренировку (что кому подходит). Делать это нужно минимум три раза в неделю. В идеале – заниматься в фитнесс-зале под руководством тренера. Если вы молодая мама, то сейчас есть залы с детскими комнатами. Когда ребенок совсем маленький, можно уходить на прогулку, и пока малыш спит, приседать, заниматься на дворовой площадке. Всегда можно найти решение – было бы желание.

Еженедельно делайте пилинг тела

Можно очищать кожу в домашних условиях, можно пользоваться услугами косметических салонов, но раз в неделю ороговевшие клетки должны покидать вас, чтобы дать возможность открыться порам.

Баня – отличное лекарство для кожи

Баня помогает избавить организм от шлаков и токсинов. Если ходить в парную каждую неделю, да еще совместить эту процедуру с пилингом и каким-то обертыванием, то ваш организм и, в частности, кожа будут сиять.

СПА – лучший подарок

Не экономьте на СПА-процедурах. Выбирайте блаженство для тела себе в подарок, когда у вас спрашивают, что бы вы хотели получить на тот или иной праздник. И вот тогда праздник у вас, действительно, будет! Вы отдохнете душой и телом. 

Не забывайте про масла

Масел для тела много, можно выбирать, что вам больше нравится. Но в вашем арсенале средств по уходу за телом масла обязательно должны быть. Стоит обратить особое внимание на аргановое, которое прославилось своими омолаживающими и противовоспалительными свойствами.

Дети – главный мотиватор здорового образа жизни

Жизнь до детей и после – кардинально меняется. Хотим мы этого или нет, но постепенно мы начинаем подстраиваться под их режим дня: ложиться раньше, вставать раньше. Мы начинаем есть правильную еду, есть меньше сахара и соли, чтобы не соблазнять детей вредными продуктами, исключаем их и из своего рациона, переходим на то, что можно всем. Мы больше двигаемся, проводим больше времени на свежем воздухе, отказываемся от вредных привычек.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Общение с друзьями помогает снять стресс

В России главная психотерапия – это живое общение с близкими людьми: подружками, друзьями, которым можно выложить все, что накопилось. На западе принято ходить к психоаналитику, но он вряд ли будет вас обнимать, плакать и смеяться, а для эмоциональной разрядки иногда это незаменимое лекарство. Выбирайте собеседника по душе, которому вы доверяете и с которым вы находитесь на одной волне.

Всегда все выясняйте до конца

Все свои тревоги и сомнения не нужно держать в себе. Если вы на кого-то обижены, или вас кто-то чем-то расстроил, или вы подозреваете близкого человека в чем-то неприятном, выясните отношения, поговорите по душам, чтобы не отравлять себе жизнь и здоровье неприятными эмоциями.

Изучение иностранного языка – тренировка для мозга

Секрет хорошей памяти – это изучение или совершенствование любого иностранного языка. Это позволяет создавать новые нейронные связи и держать голову "в тонусе".

Чаще путешествуйте

Отдых вдали от привычных мест – это польза для тела, души и мозга. Смена картинки, расширение кругозора, новые знания, новые эмоции, новая еда позволяют чувствовать себя иначе, вкушать жизнь и понимать ее значение. Путешествия, даже если это поездка в соседний город, где вы еще не были, или интересное место неподалеку поднимают настроение, а значит и благотворно сказываются на организме.     

10 марта 2020, 13:20

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