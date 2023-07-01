Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы

Эффективные способы, которые помогут быстро избавиться от дискомфортных ощущений.

С проявлением изжоги хотя бы раз сталкивался практически каждый взрослый человек. Однако есть и те, кого это неприятное явление мучает регулярно. Чаще всего такая проблема возникает у людей, которые не следят за своим питанием или страдают заболеваниями ЖКТ.

На просторах Интернета гуляет бесчисленное множество советов о том, как справиться с изжогой. Некоторые предпочитают избавляться от неприятных ощущений с помощью специальных средств, не задумываясь о том, что лучшим решением было бы позаботиться о себе в долгосрочной перспективе. Для этого достаточно пересмотреть свой образ жизни и изменить некоторые привычки.

Чтобы изжога перестала беспокоить, специалисты рекомендуют исключить из рациона продукты, которые провоцируют ее возникновение. К такой пище может относиться все жирное и соленое, алкоголь, шоколад, кофе, цитрусы. Отказываться от каждого из этих продуктов совсем не обязательно. Достаточно определить, какие из них являются вашим личным триггером.

Кроме того, в борьбе с изжогой поможет питание маленькими порциями, поддержания здорового веса и отказ от приема пищи перед сном. Если неприятные ощущения все же застали врасплох, избавиться от них может помочь жевательная резинка. Также существует ряд народных средств, которые помогут быстро и эффективно устранить проблему.

Имбирный или ромашковый чай

Чай с добавлением имбиря обладает противовоспалительными свойствами и успокаивает пищеварительную систему. А напиток на основе ромашки поможет расслабить мышцы ЖКТ и предотвратить появление изжоги, если выпить его сразу после еды.

Сок алоэ вера

Специалисты рекомендуют выпивать немного сока алоэ незадолго до приема пищи. Он поможет успокоить пищевод и сделать так, чтобы после еды вы не почувствовали дискомфорт.

Вода с пищевой содой

Чтобы приготовить раствор от изжоги, необходимо добавить и растворить в стакане воды чайную ложку пищевой соды. Это средство поможет нейтрализовать кислоту в желудке, однако злоупотреблять им не стоит.