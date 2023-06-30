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Пятница 30 июня

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Несколько простых привычек: врач дала совет по улучшению состояния здоровья

Несколько простых привычек: врач дала совет по улучшению состояния здоровья
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Специалист рассказала, какие ежедневные ритуалы помогут чувствовать себя лучше и быть здоровым.

Многим людям знакомо утверждение о том, что здоровье не купишь за деньги. Большая часть, наверняка, даже с ним согласна. Несмотря на это, далеко не все заботятся о своем организме, думая, что на это требуется много усилий и времени. Однако чтобы хорошо себя чувствовать, достаточно придерживаться нескольких простых правил.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач-терапевт Валерия Румянцева дала совет по улучшению состояния здоровья. По словам специалиста, в первую очередь необходимо позаботиться о своем режиме сна и питании, а также добавить в рутину ежедневную физическую активность.

Эксперт рассказала, что начинать свой день стоит с несложной зарядки. Упражнения, выполненные утром, помогут размяться и принесут заряд бодрости. Также немаловажным фактором, влияющим на здоровье, является количество часов сна. По словам Румянцевой, любому человеку необходимо спать не менее восьми часов в сутки.

Кроме того, врач порекомендовала сделать своей привычкой ежедневные прогулки. Регулярная активность помогает избавиться от стресса, благотворно влияет на зрение и способствует избавлению от лишних килограммов.

"Поставьте себе задачу – ходить в день больше пяти тысяч шагов. Через несколько недель увеличьте планку до 7-8 тысяч", – дала совет специалист.

Также очень важно не забывать есть овощи во время основных приемов пищи и добавлять в рацион фрукты. Помимо этого, эксперт посоветовала проводить меньше времени у экрана телефона.

30 июня 2023, 08:20
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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