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Суббота 24 июня

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Как избавиться от повышенной потливости? Эффективный способ от врача

Как избавиться от повышенной потливости? Эффективный способ от врача
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Специалист раскрыла действенный метод борьбы с гипергидрозом.

Повышенная потливость – патология, с которой сталкиваются многие люди. Особенно эта проблема актуальна в теплое время года. Самое неприятное, что зачастую с маскировкой последствий избыточного потоотделения не справляются даже самые действенные дезодоранты. Впрочем, мокрые следы на одежде и неприятный запах – лишь вершина айсберга. Далеко не все задумываются о том, на самом деле гипергидроз может быть куда опасен, чем кажется на первый взгляд.

В беседе с Пятым каналом врач-косметолог и дерматовенеролог Наталья Нужнова рассказала, что у этой патологии есть две разновидности. Первичный гипергидроз характеризуется повышенной потливостью в определенных зонах, таких как ладони, подмышки, стопы и лобковая зона. А вторичный, по словам эксперта, может представлять опасность и являться признаком серьезных заболеваний.

"Это может быть нарушение соматического состояния: при туберкулезе, эндокринных нарушениях и так далее", – объяснила специалист.

Врач объяснила, что методы борьбы с избыточным потоотделением определяются в зависимости от сложности проблемы. В одних случаях будет достаточно использования специального дезодоранта, а в других потребуются более серьезные меры. Чтобы подобрать правильное и подходящее лечение, необходимо обратиться к специалисту.

Также эксперт раскрыла один из самых распространенных и эффективных способов борьбы с проблемой. По ее словам, избавиться от повышенной потливости помогают инъекции ботулотоксина. В отличие от антиперспирантов, использование которых может привести к воспалениям апокриновых потовых желез, процедура не опасна для здоровья. Этот метод помогает забыть о мокрых следах на одежде на несколько месяцев, но не блокирует поры.

24 июня 2023, 04:20
Фото: A. G. Holesch / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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