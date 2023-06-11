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Суббота 10 июня

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Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов

Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов
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Исследователи выяснили, что оставлять окна открытыми на ночь не стоит.

Многие люди предпочитают спать с открытыми окнами в теплое время года. Зачастую так намного легче переносить жаркие ночи и приятнее просыпаться утром. Однако мало кто догадывается, что решение открыть на время сна окна может обернуться серьезными проблемами.

Германские ученые из Университета Иоганна Гутенберга провели исследование, в ходе которого выяснилось, что окна в ночное время лучше держать закрытыми. В противном случае в квартиру проникает слишком много посторонних звуков, к которым в это время особенно чувствителен головной мозг.

Если оставлять окна открытыми на ночь, нервная система не сможет успокаиваться и будет находиться в состоянии стресса. Это приведет к тому, что уровень гормона стресса в организме возрастет. Постоянная выработка кортизола может обернуться проблемами в виде высокого уровня холестерина или повышенного артериального давления.

По мнению ученых, рисковать своим здоровьем, открывая окна на ночь, не стоит даже самым жарким летом. Особенно серьезно к этому предупреждению стоит отнестись жителям домов, которые расположены рядом с многополосными дорогами и шумными трассами.

11 июня 2023, 02:05
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Noise & Health✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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