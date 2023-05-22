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Вторник 23 мая

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Праздник тела и души: названо идеальное место для семейного отдыха

Праздник тела и души: названо идеальное место для семейного отдыха
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Слово Rixos понятно без перевода в России, Казахстане, Турции, Египте, Эмиратах, Катаре, Хорватии и везде, где ценят первоклассный отдых и шик. Продуманная до мелочей система ALL INCLUSIVE, ALL EXCLUSIVE делает отели этой сети востребованными у тех, кто стремится к максимальному комфорту и удобству во время отпуска. А в Турции в начале весны открылся роскошный отель любимой россиянами сети – Rixos Park Belek, который точно станет жемчужиной в короне Rixos. Оценить ее блеск и красоту надо обязательно!

Оказаться в премиальном отеле, где еще все пахнет новизной, – шанс уникальный. Именно он представляется гостям отеля Rixos Park Belek. Новый текстиль в номерах, новая мебель, новые спортивные тренажеры, новая посуда – здесь все удивляет и радует размахом. И каждый уголок отеля создан словно бы для того, чтобы отдых здесь запомнился гостям надолго, чтобы подарил незабываемые впечатления и праздник.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Причем здесь решили ни на чем не экономить – во всем чувствуется любовь и внимание к людям и их потребностям. Хотите европейского комфорта – для вас главный корпус с номерами разных категорий. С видом на сад или на море, с террасой и джакузи, двухуровневый, семейный и даже королевский "люкс" с тремя спальнями и гостиной, общей площадью в 143 кв. м – выбирайте любой! Хотите большей приватности – для вас оригинальные корпуса в ориентальном марокканском стиле, где бал правят тишина, покой и нега

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Хотите большей приватности – для вас оригинальные корпуса в ориентальном марокканском стиле, где бал правят тишина, покой и нега. Но, в любом случаем, в каждом номере вас гарантировано ждет хорошая косметика, ежедневно пополняемый минибар, сейф, удобная ортопедическая кровать, кофемашина и все то, что делает отдых приятным и беззаботным.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В номерах так хорошо, стильно и уютно, что даже не хочется выходить куда-то. Хотя выбор огромный – те же несколько ресторанов и баров отеля накормят и напоят вас со всем восточным размахом. Блюда азиатской и европейской кухни, турецкие десерты, любые напитки – вот он, праздник для души и тела! На любой вкус! Только представьте: вы сидите на живописном берегу моря, наслаждаетесь свежими суши и коктейлями. Разве не чудо?! Внимательные официанты принесут все, что только пожелаете – только успевайте выбирать!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Причем питаться можно круглосуточно, переходя от ресторана к ресторану. В главном из них часто проходят тематические дни – сегодня, например, угощают блюдами узбекской кухни, а завтра – итальянской. Для тех, кто постится, кто соблюдает диету, кто предпочитает еду на пару или не употребляет лактозу, тут тоже очень большой выбор блюд. А сколько фруктов, ягод, зелени! Именины желудка и услада для глаз! Для детей же создано отдельное вкусное меню, где есть все то, что так любят малыши во всем мире.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Кстати, именно гостям с детьми в отеле рады больше всего – он идеален для семейного отдыха. Для самых маленьких гостей тут работает Rixy Kids Club , где с детьми весь день занимаются профессиональные аниматоры – они что-то вырезают, клеят, собирают, строят, рисуют, репетируют номера. И взрослые мечтают хоть на мгновение окунуться в детство, чтобы тоже тут весело провести время. В клубе есть и настоящая сцена для представлений, и детский кинозал, и свой ресторан, и даже специальные детские кроватки для сна, если кто-то утомился от таких активностей.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Родители в это время могут лежать на пляже, нежиться в одном из множества или расслабляться в бассейне, саунах и хамаме Anjana SPA Тут так много всего, что, кажется, за время отдыха и не посетить даже половины того, что предлагает гостям отель. Хочешь – играй в настольный теннис, хочешь – занимайся боксом, хочешь – приходи на пляжный волейбол или футбол, а хочешь – отправляйся на шопинг в знаменитый Land of the Legend. В этот легендарный Тематический парк веселья, радости и ярких впечатлений гости могут добраться на специальном трансфере, предоставляемым комплиментарно.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А можно никуда не ехать, а просто потягивать вкусный коктейль у моря, наслаждаться живой музыкой и великолепными видами, которые открываются взору. Без сомнения, пейзажи, которые открываются в Rixos Park Belek, – самые живописные на Средиземноморском побережье Турции.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Тут забываешь про все проблемы, заботы, потому что атмосфера располагает к умиротворению и покою. И как же здорово смотреть на бегущую по волнам белоснежную яхту и мечтать поскорее вернуться Rixos Park Belek снова.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В него невозможно не влюбиться с первого взгляда.

22 мая 2023, 01:43
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Турция, Болгария и Крым: где отдыхают российские знаменитости летом 2022 года

Фото: Telegram / olgaorlova131177
Фото: Telegram / the_yana_poplavskaya
Фото: Telegram / nyushateam
Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / tolkalinaliuba
Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / borodylia
Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / leratv

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