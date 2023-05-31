Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Среда 31 мая

15:20"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ 15:00Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы 14:34"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода 14:28"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги 14:10Таролог дала предсказание о судьбе Зеленского 13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье 11:00В ТЦ "Феникс" в Подмосковье произошел пожар 10:40Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь 10:20"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры 10:00Как строили избы на Руси 09:40"Очень долго все идет": Тарасова раскрыла новые детали состояния Костомарова 09:20Кушанашвили защитил Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери 09:00С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке 08:20Кудрявцева показала испорченные при сушке трусы-парашюты 08:00Когда россиянам может грозить тюрьма за сорванную сирень? Ответ юриста 06:10Исследование: 19% россиян во время отъезда просят присмотреть за домом соседей 04:41Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года 02:16Ученые из Сибири развеяли миф о Тунгусском метеорите 00:38Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами 21:50Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 21:30"У меня была истерика": надевшая черный платок Волочкова сообщила о потере 21:19Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку 21:10Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать 20:50Не спит с женой: На какие жертвы пошел Маликов ради семьи 20:30"Соблазнительно": Екатерина Шпица обнажилась ради горячего снимка 20:06Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу 19:16Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 19:00"Пришлось вызвать скорую": лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями 18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей 14:00Москвичам пообещали сухую и теплую погоду 30 мая 13:40Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером 13:20Найдена альтернатива марафону желаний 13:00"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету 12:20Где сильнее всего подорожали апартаменты 12:00Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе 11:40Как заработать на "убитой" квартире 10:50Раменки вышел в лидеры по объемам "элитки" 10:20Почему россияне отказываются покупать вторичные квартиры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ

"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ
3

Специалист объяснил, чем может обернуться для знаменитостей халатное отношение к своему здоровью.

Здоровье – самый ценный ресурс, который только доступен человеку. К сожалению, далеко не все это понимают. Многие так гонятся за успехом, признанием и богатством, что забывают о самом главном. Немало таких людей и среди российских знаменитостей.

Беседуя с Пятым каналом, генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах рассказал, к чему могут привести переработки, которыми злоупотребляют многие звезды. По словам специалиста, большую роль в этом вопросе играет не только интенсивность и время работы, но и состояние здоровья в целом.

"Рвется там, где тонко. Здоровый человек не заметит, не почувствует этих нагрузок, а человек, у которого есть какая-то патология, может эти нагрузки заметить", – предупредил звезд об опасности на износ врач.

Если верить словам специалиста, особенно осторожными стоит быть женщинам. Из-за особенностей организма с годами им становится заметно тяжелее трудиться. Доктор отметил, что серьезным звоночком могут стать обмороки и предобморочные состояния. Лев Авербах предостерег, что при возникновении таких симптомов необходимо как можно скорее сдать анализы у врача, а также сделать МРТ.

Пытаться определить причину возникновения недомогания без специалиста не стоит. Авербах напомнил, что подобные симптомы могут быть признаками многих болезней. Поэтому нельзя заниматься самолечением и пренебрегать походами к врачу. Необходимо беречь себя, ведь без здоровья ни карьера, ни деньги не будут иметь знамения.

31 мая 2023, 15:20
Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года

Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года

Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года
Эксперт подчеркнул, что выглядеть естественно всегда актуально. Какие пластические процедуры сегодня наиболее популярны у россиянок? Какие медицинские тенденции они считают модными в текущем году? На эти вопросы ответила пластический хирург Иляна Гончарова.

"Очень много кислоты": почему сок натощак это не лучшая идея

"Очень много кислоты": почему сок натощак это не лучшая идея
Нутрициолог развеяла популярное мнение о пользе свежевыжатого сока натощак. Если вы, едва проснувшись, бежите к соковыжималке, чтобы зарядиться пользой фруктов и получить заряд бодрости, то советуем вам немного повременить с этим.

Как улучшить память во сне: советы сомнолога

Как улучшить память во сне: советы сомнолога
Сомнолог Михаил Котенков рассказал о том, что нужно делать, чтобы замедлить процессы старения и улучшить память Недостаток сна и возрастные изменения когнитивных способностей – это проблемы, которые волнуют многих людей.

Секреты здорового питания: бобовые и витамин D

Секреты здорового питания: бобовые и витамин D
Диетолог рассказал как нужно питаться, чтобы улучшить свое здоровье Один из известных врачей-диетологов Михаил Гинзбург в интервью телеканалу "360" дал рекомендации жителям столицы по поводу лучшего усвоения кальция.

Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье

Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье
Последние годы, начиная с периода ковидной изоляции, уровень стресса в нашей жизни постоянно нарастает. Печальный итог – в России и других странах мира резко возросло число тревожных расстройств среди населения. Эксперты даже называют это явление "тревожной" эпидемией 21-го века. Тревожные расстройства – это серьезно, и их нужно лечить. Однако человек не всегда понимает, что болен. На заседании экспертного совета, состоявшегося 29 марта 2023 года в ТАСС, специалисты в области борьбы с тревогой рассказали о причинах и симптомах болезни и дали практические советы, как распознать тревогу у себя и своих близких, чтобы вовремя обратиться за помощью. Участники мероприятия также анонсировали запуск всероссийского проекта территория-без-тревоги.рф, призванного помогать людям эффективно справляться с тревогой. Когда тревога переходит в болезньПричин заработать тревожное расстройство достаточно много: тут и стрессы на работе, и конфликты дома, и нарушение пищевого поведения, и многие другие.

Выбор читателей

29/05ПндКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье 29/05Пнд"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 30/05Втр"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 29/05ПндЭкс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 29/05ПндБорющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 30/05ВтрРодственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко