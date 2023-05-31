"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ

Специалист объяснил, чем может обернуться для знаменитостей халатное отношение к своему здоровью.

Здоровье – самый ценный ресурс, который только доступен человеку. К сожалению, далеко не все это понимают. Многие так гонятся за успехом, признанием и богатством, что забывают о самом главном. Немало таких людей и среди российских знаменитостей.

Беседуя с Пятым каналом, генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах рассказал, к чему могут привести переработки, которыми злоупотребляют многие звезды. По словам специалиста, большую роль в этом вопросе играет не только интенсивность и время работы, но и состояние здоровья в целом.

"Рвется там, где тонко. Здоровый человек не заметит, не почувствует этих нагрузок, а человек, у которого есть какая-то патология, может эти нагрузки заметить", – предупредил звезд об опасности на износ врач.

Если верить словам специалиста, особенно осторожными стоит быть женщинам. Из-за особенностей организма с годами им становится заметно тяжелее трудиться. Доктор отметил, что серьезным звоночком могут стать обмороки и предобморочные состояния. Лев Авербах предостерег, что при возникновении таких симптомов необходимо как можно скорее сдать анализы у врача, а также сделать МРТ.

Пытаться определить причину возникновения недомогания без специалиста не стоит. Авербах напомнил, что подобные симптомы могут быть признаками многих болезней. Поэтому нельзя заниматься самолечением и пренебрегать походами к врачу. Необходимо беречь себя, ведь без здоровья ни карьера, ни деньги не будут иметь знамения.