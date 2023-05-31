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Среда 31 мая

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Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года

Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года
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Эксперт подчеркнул, что выглядеть естественно всегда актуально.

Какие пластические процедуры сегодня наиболее популярны у россиянок? Какие медицинские тенденции они считают модными в текущем году? На эти вопросы ответила пластический хирург Иляна Гончарова. Эксперт с опытом проведения порядка пяти сотен вмешательств отметила, что желание женщин выглядеть естественно всегда актуально.

В интервью Пятому каналу она подчеркнула, что чаще всего пациенты просят сделать сохраняющую ультразвуковую ринопластику. Данная процедура, во-первых, минимизирует травматичность при хирургическом вмешательстве, во-вторых, сокращает период, необходимый для восстановления.

Передовые методики позволяют медикам добиваться максимально естественного результата, что очень актуально для женщин. Кроме того, по словам эксперта, россиянки в 2023 году отдают предпочтение процедуре, при которой возможно совместить липосакцию и липофилинг.

То есть дамы убирают жир с одного места, например, талии, но потом заливают его в другие места, например, в ягодицы. Тем самым они подчеркивают стройную талию и придают более объемную фигуру ягодицам.

Бьютификация является еще одним трендом 2023 года. Данный вид пластической хирургии подразумевает проведение нескольких процедур в зоне лица.

31 мая 2023, 04:41
Фото: pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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