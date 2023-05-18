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Среда 17 мая

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Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца

Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца
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Специалист объяснила, что какие симптомы могут предупредить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Не многие знают, что признаками стенокардии или инфаркта миокарда иногда являются привычные для некоторых людей дискомфортные ощущения. Не стоит забывать, что заболевания сердечно-сосудистой системы нередко сопровождаются симптомами, которые не имеют отношения к сердцу.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" побеседовало с врачом-кардиологом Ольгой Якушевой, которая объяснила, что признаки болезней сердца часто бывают неочевидными. Например, о серьезном заболевании могут предупредить неприятные ощущения в груди или изжога, не связанная с приемом пищи.

"Дело в том, что сердечная мышца нуждается в постоянном кровоснабжении, и если происходит нарушение кровотока, то возникает боль. Также может появиться головокружение, потемнение в глазах и изжога. Эти симптомы могут говорить о недостатке кислорода в крови, а также о развивающейся гипертонии", – сообщила специалист.

Кроме того, неочевидными признаками стенокардии могут являться боль в челюсти и зубах и ломота в суставах. Также симптомами серьезной болезни могут стать продолжительный сухой кашель, посиневший язык или жировики, папилломы и угревая сыпь на теле. Однако, по словам врача, все эти признаки могут быть вызваны и с другими недугами.

Как пишет Радио 1, другой специалист, гастроэнтеролог, гепатолог и терапевт Андрей Якушев, обратил внимание на потенциальный вред минеральной воды для определенных групп людей. Врач предупредил об опасности этого напитка для тех, кто страдает от отечного синдрома, гипертонии, хронической сердечной недостаточности, а также заболеваний почек и цирроза печени.

Медик отмечает, что в составе минеральной воды находится натрий. Это вещество приводит к отекам и способно негативно влиять на систему регуляции объема крови и внеклеточной жидкости, которая может быть нарушена у гипертоников, сердечников, почечников и тех, кто страдает от цирроза печени. Телеканал 360 отмечает, что всем этим людям не стоит пить минеральную воду без консультации медика.

18 мая 2023, 00:08
Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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