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Невролог назвал главную причину головной боли

Невролог назвал главную причину головной боли
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Голова может болеть из-за дефицитов.

В современном мире каждый второй человек постянно сталкивается с головной болью. При этом он сразу пытается купировать болезненные ощущения при помощи таблеток, даже не задумываясь об истинных причинах возникновения неприятных симптомов.

Как выяснилось, голова может болеть из-за дефицитов некоторых веществ в организме, и являться своего рода сигналом для человека. Поэтому не стоит сразу пить таблетки, советует врач.

Чаще всего голова болит из-за повышенного внутричерепного давления, или нарушение питания тканей органов и систем. Также причиной возникновения боли может быть интоксикация организма. Невролог Павел Хорошев уверен, что иногда человеку просто не хватает в организме воды, сообщает сайт "Вести Подмосковья".

Из-за нехватки жидкости в организме у человека становится вязкой кровь, а кровоток уменьшается. В итоге мозг и другие органы перестают получать кислород в нормальном количестве. Голова начинает болеть.

Для того, чтобы восполнить дефициты жидкости в организме, необходимо пивать в день от двух до двух с половиной литров воды зимой и два с половиной литра летом. В жару организм теряет много жидкости с потом, поэтому восполнять ее приходится больше.

11 мая 2023, 04:18
Головная боль. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Вести Подмосковья"✓ Надежный источник

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