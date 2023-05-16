Врач предупредил о вреде гречки для одной категории людей

О пользе гречневой крупы медики говорят немало, но все-таки есть исключения из правил.

Токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что некоторым гречка может навредить, хотя кажется вполне безобидной. По словам медика, у продукта есть свойство сгущать кровь.

Таким образом, как сообщает "Царьград", гречка может ухудшить состояние той категории людей, у которой и так густая кровь. Вместо того чтобы помочь организму справиться с патологией, человек, поедающий гречку, только усугубляет проблему.

Густая кровь увеличивает нагрузку на сердце. Как результат — осложнения в виде опасных заболеваний. ОСН отмечает, что к ним относится варикоз, тромбофлебит, стенокардия. Не исключается даже инфаркт. Так что гречку людям с густой кровью лучше максимально ограничить в рационе. По крайней мере, об этом предупредил врач.