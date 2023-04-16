SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу

SHAMAN переживает тяжелые времена.

С ведущей спецпроекта "ОтЛичная жизнь" на Пятом канале Светланой Шевченко пообщался певец SHAMAN. Артист, который ударными темпами гастролирует по всей России, рассказал своей собеседнице о том, как же он восстанавливается после утомительных выступлений или гастролей.



Для того, чтобы быстрее прийти в себя, Ярослав Дронов (Настоящее имя SHAMAN – Прим. ред.) старается как можно больше лежать и даже разговаривает как можно меньше. Кроме того, при любой возможности он старается немного подремать.

Именно моменты ничегонеделанья и позволяют ему набраться сил. А о вечеринках или другом активном отдыхе, SHAMAN, который свалился пластом на диван, даже и не думает. Каждая минута его времени ценна настолько, что он лучше потратит ее на репетиции и подготовки к преступлениям.

"Не могу себе позволить. Это слишком. Это роскошь", – отрезал SHAMAN.

К слову, для SHAMAN с его типом кожи действительно гораздо более полезно будет остаться дома, нежели чем гулять по улицам под активным весенним солнцем. Ведь после новости о раке, которому подвержены обладатели самой светлой кожи, многие поклонники SHAMANа надеются на то, что периоды солнечной активности он переждет дома, ну или будет использовать защитные средства перед выходом на улицу.



