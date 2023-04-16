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Воскресенье 16 апреля

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SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу

SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу
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SHAMAN переживает тяжелые времена.

С ведущей спецпроекта "ОтЛичная жизнь" на Пятом канале Светланой Шевченко пообщался певец SHAMAN. Артист, который ударными темпами гастролирует по всей России, рассказал своей собеседнице о том, как же он восстанавливается после утомительных выступлений или гастролей.

Для того, чтобы быстрее прийти в себя, Ярослав Дронов (Настоящее имя SHAMAN – Прим. ред.) старается как можно больше лежать и даже разговаривает как можно меньше. Кроме того, при любой возможности он старается немного подремать.

Именно моменты ничегонеделанья и позволяют ему набраться сил. А о вечеринках или другом активном отдыхе, SHAMAN, который свалился пластом на диван, даже и не думает. Каждая минута его времени ценна настолько, что он лучше потратит ее на репетиции и подготовки к преступлениям.

"Не могу себе позволить. Это слишком. Это роскошь", – отрезал SHAMAN.

К слову, для SHAMAN с его типом кожи действительно гораздо более полезно будет остаться дома, нежели чем гулять по улицам под активным весенним солнцем. Ведь после новости о раке, которому подвержены обладатели самой светлой кожи, многие поклонники SHAMANа надеются на то, что периоды солнечной активности он переждет дома, ну или будет использовать защитные средства перед выходом на улицу.


16 апреля 2023, 17:23
SHAMAN ( Ярослав Дронов). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал, "ОтЛичная жизнь"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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