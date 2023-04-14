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Пятница 14 апреля

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Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог

Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог
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Стоматолог предупредил о риске подхватить инфекцию.

Лечить зубы – занятие довольно недешевое, а в некоторых случаях еще и болезненное. Однако до риски оказаться в кресле специалиста можно значительно снизить, если соблюдать ряд простых правил. Как сберечь десны и зубы от травмирования, объяснила врач-стоматолог Ирина Никитина.

В интервью порталу "Москва 24" она рассказала, что привычка многих людей ковыряться во рту зубочисткой или грызть какие-либо посторонние предметы, может негативно сказаться на здоровье зубов и десен. Эксперт предупредила о риске повреждения тканей, дальнейшего воспаления и заражения.

Специалист призвала заменить зубочистки на зубные нити, уточняет телеканал "360". Деревянные острые иглы, по ее словам, могут травмировать десну. Мягкая нить, напротив, поможет безопасно удалить остатки пищи.

Если человек любит погрызть канцелярские предметы, например, карандаш, то ему прямая дорога к стоматологу. Как сообщает RT, посторонние вещи могут не только разрушить эмаль зубов, повысив их чувствительность, но и занести инфекции в рот.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, какие болезни представляют угрозу весной. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, при первых же симптомах ОРВИ или ОРЗ необходимо немедленно обращаться к специалистам.

14 апреля 2023, 08:20
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Москва 24✓ Надежный источник

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