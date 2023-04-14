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Четверг 13 апреля

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Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог

Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог
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Пельмени могут содержать вредные элементы.

Пельмени – одно из самых любимых угощений россиян. Их варят, жарят, из них готовят суп. Однако лепка пельменей в домашних условиях – процесс, требующий больших временных затрат. Кто не располагает подобным ресурсом, обычно ограничивается покупным продуктом.

В магазинах можно встретить племени с любой начинкой и в любом ценовом сегменте. Неизменным остается лишь одно – мясо, завернутое в тесто. Но не тут-то было... Зачастую в магазинных пельменях содержатся вредные для здоровья элементы.

Об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов в интервью изданию "Газета.ру". По его словам, в состав продукта могут входить соли, сахар и насыщенные жиры. Они, как утоняет RT, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, а также способствуют повышению уровня холестерина.

Эксперт, по данным телеканала "Царьград", призвал очень внимательно изучать этикетку перед покупкой товара. Также он отметил, что важное значение имеют пропорция теста и состав мяса. Кстати, последнее можно заменить на рыбу – она полезнее.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, как правильно выбрать морепродукты. Технолог Юлия Будовская объяснила россиянам, на что следует обратить внимание при покупке креветок, крабов и кальмаров.

14 апреля 2023, 00:30
Фото: Vladimir Snatenkov / Russian Look / www.globallookpress.com
Газета.ру✓ Надежный источник

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