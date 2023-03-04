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"Для хорошей кожи и женской красоты": как выбрать полезные финики

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Финики улучшают настроение и решают проблемы со сном.

От многообразия сухофруктов в торговых точках разбегаются глаза, каждый вид по-своему полезен. Даже обычные финики — это кладезь витаминов. Кремний в составе стимулирует выработку коллагена, что, как пишет портал Sputnik, "необходимо для хорошей кожи и женской красоты".

Впрочем, есть у плодов финиковой пальмы и подводные камни. Диетолог Дюваль относит к их числу высокую калорийность и большое количество сахара. По совету врача, людям без противопоказаний следует есть не больше трех-четырех фиников в сутки до полудня. Слова медика передает телеканал "360",

При этом особенно важно выбрать качественный продукт. Так, "Радио 1" напоминает о необходимости проверять срок годности. Не стоит отдавать предпочтение чересчур липким или светлым плодам. Положительный признак — если финики попали на стол из ОАЭ или Саудовской Аравии, а выглядят они крупными и зрелыми.

Если есть желание купить сухофрукты на развес, обязательно нужно проверить документы, где указаны условия хранения, производитель и прочие тонкости. Употреблять финики сомнительного качества опасно для здоровья и даже жизни. Например, если плоды не высушивали, а вымачивали, то на них за время перевозки могли скопиться болезнетворные бактерии.

4 марта 2023, 04:10
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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