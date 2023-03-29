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"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь

"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь
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Детские травмы оставляют отпечаток на всю жизнь, иногда один лишь психиатр в силах это предотвратить.

Ребенку с неокрепшей психикой нужна поддержка, поскольку в период взросления он сталкивается с массой противоречий. Зачастую родителям становится тяжело воспитывать свое чадо и его социализация в обществе затрудняется из-за внутренних проблем. Помочь с этим может детский психиатр.

Он ведет диалог сначала только с родителями, потом отдельно с ребенком, а в заключении проводит общую беседу со всеми сразу. Эта тактика позволяет быстро найти корень всех бед и прийти к благоприятному исходу.

"В первом классе дети иногда страдают от головных болей, нежелания посещать школу, психологического давления со стороны сверстников", — пишет Пятый канал с напоминанием, что и в подростковом возрасте продолжается то же самое.

По мере взросления у ребенка могут возникать все новые и новые сложности, и вырастает он порой человеком без цели в жизни и осознания своей роли в человеческом обществе. Такими вопросами занимается психиатр, откладывать их не стоит.

29 марта 2023, 16:03
Фото: Jens Honore/moodboard/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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