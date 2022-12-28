Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача

Психиатр Андрей Брюхин в беседе с РИА ФАН заговорил о связи психосоматики и медицинских диагнозов. По его словам, развитие онкологии соотносится с состоянием психики человека. Существует теория, что раковые опухоли возникают у людей с определенным мышлением, характерными эмоциональными реакциями и аспектами личности.
Как передает телеканал "360", также специалист объяснял обратную зависимость: физические болезни приводят к психическим отклонениям. Он рассмотрел это соотношение на примере диабета и заболеваний внутренних органов.
ОСН отмечает, что психиатр Брюхин подкрепляет свое авторитетное мнение историческими фактами. Эксперт напомнил: о связи патологий психики и физического тела рассуждали еще в Древней Греции.