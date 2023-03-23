Невролог дал советы по профилактике деменции

Существует заблуждение, будто бы деменция – это психическая болезнь. На самом деле деменция – это лишь симптом, как правило, Болезни Альцгеймера, к тому же имеющий неврологическое происхождение.
Чтобы снизить риски данного недуга Рустем Гайфутдинов рекомендовалвести здоровый образ жизни. В интервью изданию NEWS.RU он дал советы по профилактике деменции. Врач отметил, что лучшей профилактикой является длительное сохранение физической и умственной активности.
Кроме того, невролог подчеркнул, что для снижения рисков развития деменции важно исключить нехватку необходимых для мозга веществ, в том числе, витамина B12. Об этом сообщает портал VSE42.RU.