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Как не заболеть в межсезонье: объяснил врач

Как не заболеть в межсезонье: объяснил врач
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Соблюдение простых правил позволит сохранить здоровье.

Защитные функции организма в зимнее время, как правило, ослабевают. Соответственно, в межсезонье, когда погода еще не стала летней, а люди начинают одеваться легче, риск заболеть значительно увеличивается. Весенний период часто называют сезоном гриппа, потому что незащищенному человеку подхватить вирус легче легкого.

Как защитить организм от болезней, объяснила врач-терапевт Наталья Просянникова. в интервью газете "Известия" она рассказала, как человек может укрепить организм в межсезонье. Конечно, прежде всего после зимы необходимо пройти обследование.

Специалист призвала проверить состояние организма и, если есть жалобы, немедленно обратиться к врачу. По словам медика, особенно рискуют в сезон гриппа люди, которые простужались и болели зимой. Как уточняет RT, иммунитет у них уже снижен.

Простое правило заключается в том, что врачебное обследование значительно снизит шансы заболеть в межсезонье. В любом случае отказываться от диспансеризации не стоит. Кроме стандартных анализов, как напомнила врач, не лишним будет провериться на аллергию.

Специалист подчеркнула, что зимой в организме человека происходят радикальные изменения, снижается выработка витамина D, возрастает потребность в микроэлементах, которые участвуют в обменных процессах. Поменяться может даже настроение человека.

Чтобы не заболеть в межсезонье, особое снимание следует уделить питанию, потому что сбалансированная пища поможет укрепить организм. Также важно соблюдать режим сна и отдыха. Кроме того, врач призвала не отказываться раньше времени от теплой одежды.

20 марта 2023, 15:20
Фото: Sergey Petrov / news.ru / www.globallookpress.com
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