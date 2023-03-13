Какие операции не нужны никому?

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Понедельник 13 марта

02:41Какие операции не нужны никому? 00:02День святого Василия Исповедника: какой праздник отмечают 13 марта 22:09Тест: Отгадайте комедию Гайдая по кошке 20:15Овощное соте от Валерия Меладзе: рецепт на ура 18:58"Очень мне себя жалко": тяжелобольная Гузеева с отказавшим органом успела попрощаться 18:21"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 17:48Пережившая роды дочь Толкалиной кричит на камеру с голыми сосками: Нет молока уже давно 17:45Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 17:04"Это волшебство": Безрукова нашла счастье с мужчиной на 11 лет моложе 15:57"С Наташей лучше": Королева увела Николаева у жены с высоко поднятой головой 15:22"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 14:29"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод 14:18"Я стала мамой": обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных предъявила новорожденный плод 13:12Хорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 12:54"Самое важное": сделавший обрезание 77-летний Петросян показал головку 12:40"Я и не мечтал": плюнувший на Валерию Пригожин закрутил роман с молоденькой красоткой 11:50"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой объявилась ее другая законная мать 11:38Слезы и море цветов: 46-летний Басков отмучился перед ножом хирурга 08:26Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт 06:15Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания? 04:47Муравьиная доблесть: насекомые спасли сородичей от коварного паука (видео) 02:58Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян 00:01День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта 22:27"Новый Мессия": певец SHAMAN взвалил на свои плечи особую функцию 20:10"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог 19:30Утяшева не находит себе места из-за жуткой трагедии: Перещелкивает очень 18:30Николаев откровенно об интрижке с 82-летней Светличной: Любит симпатичных парней 17:50"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 17:20"Не дай бог рядом с собой его иметь": опозорившаяся Королева высмеяла Тарзана после расставания 17:00"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро 16:50"Ужасно": Орбакайте осталась без копейки после бегства Пугачевой 16:30Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок 15:40Еле унесла ноги: жена Гуфа оказалась под капельницей после его дебоша 12:00"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность 11:00Попутала берега: совершившую страшную ошибку хамку Долину закатали в асфальт 08:12Переезд в Израиль, смерть зависимой жены, долгожданный сын: непростая судьба актера Сафонова 06:17Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым 04:39Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки 02:08Средний срок ипотеки вырастет до 27 лет 00:01Родительская суббота: что важно успеть сделать 11 марта 22:00"Обалдеть можно": заявивший о разводе Маликов бросил семью ради сексуальной молодухи 21:41"Либо деньги, либо опыт": как инвестиции помогают разбогатеть 21:24"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном 21:00"Приятный": прижатую к койке голую Цымбалюк-Романовскую взяли здоровым агрегатом до белой пены 20:30"ЕГЭ будет серьезно доработан": Вассерман обозначил изменения в экзаменах 20:00Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога 19:30"Навсегда": эмигрантка Барановская ломанулась из России ради лучшей жизни 18:50"Дети зубров твоих не хотят вымирать": животным Беловежской пущи угрожает человек 18:20"Стали насиловать": обделенная Хаматова подверглась атаке на чужбине 17:50Дефицит бензина АИ-95 зафиксирован на Дальнем Востоке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Какие операции не нужны никому?

153

Некоторые операции только вредят.

Пластическая хирургия помогает людям стать лучшей версией себя. Сегодняшний выбор вариантов пластических операций позволяет исправить любые недостатки внешности, превратив их в достоинства. Но есть операции, которые не рекомендуют делать даже сами пластические хирурги. Какие операции не нужны никому, спросили у эксперта – ведущего пластического хирурга, основателя клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

Удаление комков Биша

Этот вид коррекции внешности уже давно вошел в список операций-табу у многих эстетических хирургов. В определенный период случился всплеск популярности операции по удалению комков Биша, который не спадает по сей день. Мода на точеные скулы пришла из Голливуда. После появления Анджелины Джоли на публике с ярко очерченными скулами и изящным овалом лица желающих избавиться от дефекта, доставшегося нам во младенческом возрасте, значительно выросло. Это не удивительно, сразу после операции пациент получает потрясающий эффект – лицо визуально выглядит стройнее, овал приобретает очерченный контур, образ получается изящным и аристократичным.

Неприятные последствия возникают позже. С возрастом кожа теряет упругость, появляются морщины, у многих женщин лицо начинает худеть. Как раз в период активного старения кожи и проявляются послеоперационные последствия. На месте удаленных комков Биша кожа начинает проваливаться, образуются видимые ямки-пустоты. Многие голливудские актрисы и модные блогеры уже пожалели о результате. Моника Белуччи, Меган Фокс, Дженис Диккинсон, Кира Найтли и другие звезды столкнулись с неприятными результатами пластики. Их лицо выглядит усталым, изможденным и болезненным, а дефекты добавляют несколько лишних лет. К сожалению,это никак нельзя исправить и даже замаскировать с помощью декоративной косметики.

"Блогерский нос"

Блогеры задают моду и тренды. Исключением не стала и область эстетической хирургии. Под влиянием онлайн-инфлюенсеров появился запрос на нос как у блогеров – узкий, короткий и вздернутый. В обществе его называют "инстанос", но среди пластических хирургов существует иное название – "свиной пятачок" или собачий нос – из-за схожей формы. Девушки приходят в кабинеты пластических хирургов с просьбой сделать нос, как на отретушированной фотографии блогеров, но проблема как раз заключается в том, что гармонично такой нос выглядит только на отфильтрованном снимке. В жизни маленький короткий нос смотрится неестественно, лицо становится кукольным, неживым.

Такой нос может пойти лишь единицам – девушкам с мелкими чертами лица невысокого роста, к примеру. Решаясь на ринопластику, следует учитывать анатомические особенности лица, этническую принадлежность. Будет комично, если девушка с кавказской внешностью вдруг обретет маленький узкий вздернутый нос. Ринопластика требует консультации с компетентным хирургом, который с высоты своего профессионального опыта сможет подобрать идеально подходящий нос, который станет гармоничной частью лица.

Булхорн

Хейлопластика – коррекция области губ, которая обрела популярность еще в нулевых годах. Тогда вошли в моду пухлые чувственные губы и все девушки ринулись в кабинеты пластических хирургов. Те, кто не был готов к кардинальным мерам, нашли альтернативу в инъекциях гиалуроновой кислоты. Но, как известно, хватает эффекта не больше, чем на год, поэтому чтобы поддерживать красоту и выразительность губ, девушкам приходится регулярно посещать косметологов.

Булхорн когда-то считался надежным способом обрести привлекательные очерченные пухлые губы раз и на всю жизнь. Операция направлена на уменьшение расстояния между кончиком носа и контуром верхней губы, помогает добавить объема верхней губе и четко выразить контур купидоновой арки. Но не все понимают, что это не просто способ коррекции губ с цель придания им новой формы и дополнительного объема, а пластика, которая делается исключительно по определенным показаниям, например, при слишком большом расстоянии между кончиком носа и верхней губой, из-за травмы или при недостаточной видимости верхнего ряда зубов при улыбке. В противном случае эффект от операции может быть весьма спорным.

Кроме того, один из очень неприятных минусов – последствия операции, которые проявляются со временем. Шов после пластики булхорн располагается под носом. В процессе старения кожа растягивается и начинает провисать, поэтому рубцы от операции могут сместиться и растянуться, что, конечно, негативно сказывается на внешнем виде. Бороться с изъянами бесполезно, дефекты не сможет исправить даже самый опытный пластический хирург.

13 марта 2023, 02:41
Операция. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

По теме

Медики назвали самый опасный алкогольный коктейль

Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт

Что нельзя делать в бане?

Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян

Врач дал совет по лечению ССЗ.

Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога

Витаминный заряд для иммунитета в одной кружке.

Удалить нельзя оставить: несет ли родинка опасность

Так ли страшна родинка на теле – объяснил врач.

Хирург назвал самую распространенную травму при падении

Выбор читателей

12/03Вск"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 11/03Сбт"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 12/03ВскХорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 11/03Сбт"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность 12/03ВскОрущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 12/03Вск"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью