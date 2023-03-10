Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога

Артериальная гипертензия доставляет немало хлопот в любом возрасте. И для молодежи, и для пенсионеров важно чувствовать себя в тонусе. Помочь в этом деле могут полезные напитки. Один из них рекомендует врач Елена Соломатина. Попробуйте — бодрый настрой обеспечен, а повышенное давление нормализуется.
Как сообщает "Радио 1", диетолог советует пить весной отвар шиповника. Он восполняет дефицит витаминов А и C в организме, укрепляет сосуды и благотворно воздействует на физическое состояние человека.
Медик предупредила, что напиток обладает диуретическим свойством. Однако он более щадящий, чем мочегонные препараты. "Он как бы понижает давление естественным путем", — отметила эксперт.