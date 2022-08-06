Из юной красотки в сморщенную бабку: как Алферова менялась с годами

Актриса Ирина Алферова давно разменяла восьмой десяток.

Время безжалостно забирает красоту даже у самых очаровательных женщин. Многие пожилые звезды СССР боятся смотреть зеркало, ведь их свежие подтянутые лица давно скукожились. В отличие от ровесниц Ирина Алферова пластикой не увлеклась и решила стареть естественно.

Сейчас 71-летняя артистка еще напоминает себя прежнюю, однако весьма отдаленно. С горечью народ признает, что из юной красотки она превратилась в сморщенную бабку, не растерявшей кокетства и обаяния.

В молодости знаменитость одним взглядом покоряла мужские сердца, и даже наличие ребенка этому не препятствовало. Гармоничный женственный образ артистки полюбили миллионы зрителей. Ирина Алферова обладала фотогеничностью и выглядела в кадре идеально с любого ракурса.

В браке с Александром Абдуловым она и вовсе казалась королевой. Два харизматичных талантливых человека визуально дополняли друг друга. Однако красивая картинка не обеспечила личного счастья, да и время не пощадило женщину. Возрастные трансформации стали отпечатываться на лице все сильнее.

Кто бы мог подумать, что человек так сильно изменится за несколько лет. Когда красивые женщины переходят в категорию заурядных пенсионерок, это бьет по их самолюбию. Впрочем, Ирина Алферова не закрылась в себе, благодаря нежному союзу с третьим мужем Сергеем Мартыновым и правильному психологическому настрою.

Знаменитость продолжила излучать женский магнетизм, несмотря на тучное тело. А стильные наряды и аккуратный макияж смягчили недостатки потрепанной внешности.

В 2022 году Ирина Алферова остается примером для других артисток, которые откачивают жир и обкалывают до посинения лицо. Звездная пенсионерка на своем примере доказывает, что сморщенная бабка может выглядеть не хуже юных красоток, если она молода душой и по-настоящему счастлива.