Не вздумайте пробовать: кому нельзя есть мандарины

Цитрусовые могут быть крайне опасными. Специалисты рассказали, кому даже не стоит пробовать любимый новогодний фрукт.

Вкус и запах мандаринов часто ассоциируется с новогодними праздниками. Фрукт содержит огромное количество полезных витаминов и микроэлементов. Приобрести его можно в любом магазине, но важно помнить – чрезмерное употребление может быть опасно. "Пятый канал" напоминает, что некоторым людям категорически запрещено есть мандарины.

Болезни ЖКТ

При болезнях желудочно-кишечного тракта употребление мандаринов может спровоцировать резкое ухудшение состояния. Дело в том, что фрукт меняет кислотность. Первыми от этого страдают желудок и желчный пузырь.

Аллергия

Цитрусовые фрукты провоцируют зуд, удушье и головную боль у лиц, склонных к аллергии. Важно помнить, что спровоцировать приступ может даже запах и сок мандарина, случайно попавший на кожу.

Диабет

Мандарины резко повышают уровень сахара в крови человека. При наличии диабета, после визита к врачу, разрешается съесть не больше двух фруктов в день. при этом важно контролировать состояние.

Заболевания почек

Мандарины содержат кислоту, которая провоцирует выход камней и песка из почек. Если включения слишком крупные, то при выходе может произойти закупоривание каналов. в таком случае потребуется срочное хирургическое вмешательство.

Беременность

Врачи рекомендуют воздержаться от употребления мандаринов будущим мамам, особенно на последних сроках. Фрукт способны спровоцировать негативные последствия и для женщины, и для малыша.