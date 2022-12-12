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Здоровье
Мандарины к новогоднему столу – как выбрать лучшие

Мандарины к новогоднему столу – как выбрать лучшие

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Не спешите бросать мандарины в продуктовую корзину! Сначала их нужно протестировать. Как выбрать лучшие фрукты к новогоднему столу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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  • Сравните вес мандаринов двух разных сортов. Для этого возьмите в обе руки по фрукту. Чувствуете, что один тяжелее? Берем его! Чем более увесистый плод, тем больше в нем сока и полезных веществ.
  • Между кожурой и мякотью должно быть свободное пространство, так будет проще чистить фрукт. Однако слишком много воздуха под кожицей — это минус. Такие мандарины называются "пухлыми", это признак увядания.
  • Если покупаете коробку с фруктами, она должна быть в идеальном состоянии. Это признак того, что внутри нет гнилых плодов.
  • В той области, где мандарин крепился к ветке, кожица должна быть светлой и мягкой.
  • Любителям легкой кислинки подойдут мандарины с толстой кожурой, любителям сладкого — с тонкой.

Вот и все советы! Между тем аллерголог Елена Зиннатова напоминает, что мандарины могут вызывать состояние ложной аллергии. Как передает RT, врач рекомендует не превышать в Новый год привычную дозу употребления этого лакомства. Если же проявятся симптомы крапивницы или отека Квинке, нужно своевременно обратиться за медицинской помощью.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2022, 08:45 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
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