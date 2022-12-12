Мандарины к новогоднему столу – как выбрать лучшие

Не спешите бросать мандарины в продуктовую корзину! Сначала их нужно протестировать. Как выбрать лучшие фрукты к новогоднему столу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
- Сравните вес мандаринов двух разных сортов. Для этого возьмите в обе руки по фрукту. Чувствуете, что один тяжелее? Берем его! Чем более увесистый плод, тем больше в нем сока и полезных веществ.
- Между кожурой и мякотью должно быть свободное пространство, так будет проще чистить фрукт. Однако слишком много воздуха под кожицей — это минус. Такие мандарины называются "пухлыми", это признак увядания.
- Если покупаете коробку с фруктами, она должна быть в идеальном состоянии. Это признак того, что внутри нет гнилых плодов.
- В той области, где мандарин крепился к ветке, кожица должна быть светлой и мягкой.
- Любителям легкой кислинки подойдут мандарины с толстой кожурой, любителям сладкого — с тонкой.
Вот и все советы! Между тем аллерголог Елена Зиннатова напоминает, что мандарины могут вызывать состояние ложной аллергии. Как передает RT, врач рекомендует не превышать в Новый год привычную дозу употребления этого лакомства. Если же проявятся симптомы крапивницы или отека Квинке, нужно своевременно обратиться за медицинской помощью.