Раскрыта главная польза регулярных кардиотренировок

Физическая активность – неотъемлемая часть жизни здорового человека. Ученые объяснили, почему основной упор надо делать на кардио

Основным условием правильного выполнения кардиотренировки является выполнение комплекса упражнений, повышающих частоту пульса. Организм начинает потреблять больше кислорода для стабильной работы мышц. После череды исследований, как пишет Ридлайф.ру, ученым удалось выяснить пользу подобных упражнений:

Укрепление сердечной мышцы и значительный рост объема выброса.

Улучшение тонуса всех сосудов в организме.

Увеличение количества капилляров в мышцах и увеличение скорости переработки глюкозы.

Тренировка дыхательной системы.

Увеличение объема легких.

В ходе наблюдений ученые исследовали несколько групп людей. Среди тех, кто занимался кардиотренировками регулярно, показатели жизнедеятельности оказались лучше. У них снизилось количество фактов заболеваний сердечно-сосудистыми недугами. Оптимальной стала выносливость и переносимость негативных внешних условий. Очевидно, что подобные упражнения обязательно должны быть включены в программы по профилактике развития серьезных заболеваний.

Помните, что с особой осторожностью следует проводить кардиотренировки лицам со следующими проблемами в анамнезе: болезни суставов, мышц, беременность, резкое снижение иммунной защиты и хронические заболевания.