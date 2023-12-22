Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Стало известно, где похоронят Сергея ПенкинаСтало известно, где похоронят Сергея Пенкина Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

Лента новостей

Пятница 22 декабря

04:45Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год 03:10Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни 02:38Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим 02:06Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром 16:47Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике 16:02Бузова откровенно рассказала о своей тяжелой женской доле 13:54Киркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок 11:43Утрата для Орбакайте и Преснякова: ушел из жизни классик отечественной эстрады 07:53Праздник в тишине: регионы могут остаться без новогодней пиротехники 07:30Названо безопасное количество сахара для школьников 06:56Золотые яйца: цены на любимый продукт вновь поползли вверх 05:28Где похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально 04:40Причина известна: Анатолий Цой упал в обморок на съемках 03:49Категорически запрещено: кому нельзя есть селедку 03:08Газлайтер, абъюзер или нормальный мужчина? Супруг Глюкозы определил место женщин 02:26Три правила питания: как не допустить развития диабета 02:02Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений 20:01Анастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на день рождения 18:09"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд 16:35Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина* 15:11Уехавшая Нетребко кардинально изменила внешность: что она с собой сделала 13:12Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи 11:28Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической 08:03Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 06:31Два популярных народных лекарства хотят запретить 06:07Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода 05:35Польза или вред: майонез в блюдах на новогоднем столе 04:40Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме 04:02Десятки миллионов: Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость 03:24ТОП-5 необычных способов встретить Новый год 02:56Оказалась на краю: Мадонна огорошила неожиданным признанием 02:13Пока вы крепко спите: ТОП-5 метаморфоз тела 01:44Обнаружено еще одно полезное свойство чернослива для женщин 17:06Имеет ли женщина право взыскать алименты с донора спермы: ответ юриста 16:36Что будет модно в 2024 году? Рассказал Александр Васильев 15:48Муцениеце на всю страну призналась в любви дорогому человеку 15:22В Москве накануне Нового года прошел большой Благотворительный концерт 14:32Повзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 12:15Стало известно об отъезде перенесшего операцию Николаева 12:12Актриса Волкова не успевает думать о браке из-за занятости на сцене 12:12Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря 10:53"Переживал болезнь": известный артист высказался о внезапном уходе "Пухляша" 08:55Меня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы 08:12Что делать при повреждении авто новогодним фейерверком 07:31Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша" 06:55Врач объяснил основы поведения при магнитной буре 06:08Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына 05:29Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов 04:51Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни 01:51Только мешает в борьбе со стрессом: чем не стоит заедать проблемы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром

Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром
162

Ученые пришли к выводу, согласно которому громкий звук будильника по утрам может провоцировать плохое настроение. Рассказываем, каким должно быть начало нового дня.

Резкий и громкий сигнал будильника не только раздражает, но и крайне негативно действует на организм человека. К такому выводу пришли ученые после ряда специализированных исследований, пишет портал Ридлайф.ру.

Звон или песня, раздающиеся из будильника, могут провоцировать резкое повышение давления. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды и при постоянном повторении может стать причиной развития серьезных недугов. Более того, если начинать новый день со звонка будильника, то придется предпринимать дополнительные меры для стабилизации настроения.

Как же быть? Необходимо приучать организм вставать без будильника. Существует несколько действенных способов:

  • Придерживайтесь сформированного режима сна и бодрствования. Длительность отдыха должна составлять 7-8 часов.
  • Откажитесь от привычки спать днем по несколько часов.
  • За час до засыпания не пользуйтесь гаджетами и выключите телевизор.
  • Спать следует в темной комнате, которую важно проветривать до начала отдыха.
  • Заведите приятные утренние ритуалы: чашка ароматного кофе, зарядка или кормление кота.
22 декабря 2023, 02:06
Кровати в отеле. Фото: © Edgar Breshchanov\Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

По теме

Полезные привычки иностранцев, которые стоит перенять россиянам

Установлено неожиданное свойство раннего завтрака

Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим

Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим
Ученые еще раз напоминают о важности правильного питания. Грамотно составленное меню поможет избежать огромных проблем со здоровьем, в том числе и с почками. Камни в почках не заметить сложно из-за большого числа неприятных симптомов.

Названо безопасное количество сахара для школьников

Названо безопасное количество сахара для школьников
Новогодние праздники часто ассоциируются с вкусными подарками. Врачи рассказали, сколько можно есть ребенку конфет, чтобы не навредить здоровью. Детский организм очень восприимчив к большому количеству сахара.

Категорически запрещено: кому нельзя есть селедку

Категорически запрещено: кому нельзя есть селедку
Соленая рыбка – одно из любимейших угощений. Ее используют и для салатов, и как самостоятельное блюдо. Сельдь – рыба, которую чаще всего можно встретить на полках отечественных магазинов.

Три правила питания: как не допустить развития диабета

Три правила питания: как не допустить развития диабета
От тяжелейшей болезни пока нет лекарств. Существует пожизненная терапия, помогающая частично снизить нагрузку на организм. Ученые поделились советами, как не допустить развитие диабета Если уровень глюкозы в крови человека слишком высок даже натощак, у него диагностируют развитие диабета второго типа.

Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений

Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений
Уменьшение светового дня, снижение температуры и трансформация окружающего пространства напрямую влияет на организм. Рассказываем, какие сезонные изменения происходят с человеком. На преддверие Нового года приходится пик мороза.

Выбор читателей

20/12Срд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд 20/12СрдНезадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина* 20/12СрдВыгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 20/12СрдСтрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической 20/12СрдАнастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на день рождения 21/12ЧтвГде похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально