Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром

Ученые пришли к выводу, согласно которому громкий звук будильника по утрам может провоцировать плохое настроение. Рассказываем, каким должно быть начало нового дня.

Резкий и громкий сигнал будильника не только раздражает, но и крайне негативно действует на организм человека. К такому выводу пришли ученые после ряда специализированных исследований, пишет портал Ридлайф.ру.

Звон или песня, раздающиеся из будильника, могут провоцировать резкое повышение давления. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды и при постоянном повторении может стать причиной развития серьезных недугов. Более того, если начинать новый день со звонка будильника, то придется предпринимать дополнительные меры для стабилизации настроения.

Как же быть? Необходимо приучать организм вставать без будильника. Существует несколько действенных способов: