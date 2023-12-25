Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов

Заболевания сердечно-сосудистой системы находятся на лидирующих позициях среди причин, по которым люди не доживают до старости. Для профилактики возникновения болезней важно правильно питаться.

Для профилактики развития серьезных патологий в сердечно-сосудистой сфере важно продуманно подходить к составлению ежедневного рациона. Для правильной работы организма необходимы жиры. Их нельзя полностью исключать из меню, так как повышается риск возникновения инфарктов или инсультов.

Важно различать виды жиров, напоминает портала Ридлайф.ру:

Полезные. К ним относятся полиненасыщенные и мононенасыщенные. Содержатся в достаточном количестве в авокадо, оливковом и других видах растительного масла.

Вредные. Ими считаются те, которые резко поднимают уровень холестерина. Насыщенные жиры – это кокосовое, пальмовое масло и продукты, которые их содержат.

При этом важно соблюдать и другие правила, необходимые для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ешьте больше рыбы, богатой Омега-3. Отдайте предпочтение курице без кожи. Утоляйте неожиданно возникший голод фруктами и овощами.

Обязательно следует отказаться от вредных привычек, укорачивающих жизнь: употребление алкоголя и табака. Спорт же должен стать ежедневным.