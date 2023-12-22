Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим

Ученые еще раз напоминают о важности правильного питания. Грамотно составленное меню поможет избежать огромных проблем со здоровьем, в том числе и с почками.

Камни в почках не заметить сложно из-за большого числа неприятных симптомов. Среди них повышение давления, температуры, частое желание сходить в туалет, боль в животе и пояснице. Недуг легче предупредить, чем бороться с его последствиями. Ученым удалось выяснить, какой главный механизм образования камней в почках, пишет портал Ридлайф.ру.

Микрофлора кишечника влияет на появление образований. У всех пациентов, которые приняли участие в исследовании, была нарушена работа микроорганизмов внутри ЖКТ. Камни образуются из-за обильного отложения оксалата кальция. Специалистам удалось установить группу бактерий, способную расщеплять появляющиеся отложения.

Для того, чтобы микроорганизмы могли полноценно функционировать, необходимо поддерживать здоровье не только в кишечнике, но и в полости рта. Для этого важно включить в рацион питания пребиотики и пробиотики. Наиболее полезны в качестве профилактики камнеобразования два продукта: йогурт и брокколи. В меню должны также присутствовать зеленый горошек, морковь, цитрусовые фрукты.